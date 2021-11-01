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Перевірок немає, як і людей: що відбувається у транспорті "червоного" Києва (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Громадський транспорт Новина оновлена 01 листопада 2021, 09:31
Громадський транспорт

Зранку на деяких станціях метро спостерігався необиякий ажіотаж

Київ з понеділка, 1 листопада, перейшов у "червону" зону карантину та суттєво посилив обмеження для невакцинованих. Зокрема, громадяни без щеплень від "корони" або негативного ПЛР-тесту не можуть користуватися транспортом та відвідувати низку закладів.

Як повідомляє "Сьогодні", нові обмеження щодо громадського транспорту сприйняли далеко не всі мешканці столиці. А зранку у "червоному" Києві деякі станції метро були переповнені людьми, адже сертифікати вакцинації та наявність ПЛР-тестів тут ніхто не контролював. Так, у перший поїзд метро на станції "Вокзальна" без проблем сіли усі охочі. На "Майдані Незалежності" документи також не перевірялися.

Telegram-канал Pavlovsky News також побував у столичній підземці і помітив, що про "червону" зону і нові правила у метро Києва нагадують розклеєні біля входу правила. У них зазначається, що пасажири віком 18+ при користуванні метрополітеном зобов’язані мати при собі один з цих документів:

  • негативний ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 (діє 72 години);
  • жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу;
  • документ про те, що ви перехворіли на "корону" у додатку "Дія".

Наявність цих документів контролюватимуть спеціальні патрулі, а штрафи за недотримання правил сягатимуть 17 тисяч гривень. До слова, поки таких патрулів в метро Києва не бачили.

Зранку спостерігався невеликий наплив людей на деяких станціях підземки
Зранку спостерігався невеликий наплив людей на деяких станціях підземки
На станції "Вокзальна" помітили Нацгвардію, але документи вона не перевіряла
На станції "Вокзальна" помітили Нацгвардію, але документи вона не перевіряла

Варто зазначити, що ажіотаж у метрополітені помітили далеко не на всіх станціях метро. Деякі пасажири писали, що перони майже порожні. Зокрема, такою ситуація була на станції "Либідська" близько 8 години ранку.

Додамо, що за даними онлайн-карти заторів Києва, майже вся столиця світиться "червоним", що означає одне — тривалі затори на дорогах. Можна припустити, що більшість громадян у перший день суворого карантину вирішили скористатися наземним транспортом.

У багатьох районах Києва спостерігаються затори
У багатьох районах Києва спостерігаються затори

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у київських центрах вакцинації спостерігається аншлаг через запровадження "червоної" зони.

Теги:
#Метро #Карантин #Червона зона #Київ #Covid-19
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