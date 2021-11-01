Перевірок немає, як і людей: що відбувається у транспорті "червоного" Києва (фото, відео)

Зранку на деяких станціях метро спостерігався необиякий ажіотаж

Київ з понеділка, 1 листопада, перейшов у "червону" зону карантину та суттєво посилив обмеження для невакцинованих. Зокрема, громадяни без щеплень від "корони" або негативного ПЛР-тесту не можуть користуватися транспортом та відвідувати низку закладів.

Як повідомляє "Сьогодні", нові обмеження щодо громадського транспорту сприйняли далеко не всі мешканці столиці. А зранку у "червоному" Києві деякі станції метро були переповнені людьми, адже сертифікати вакцинації та наявність ПЛР-тестів тут ніхто не контролював. Так, у перший поїзд метро на станції "Вокзальна" без проблем сіли усі охочі. На "Майдані Незалежності" документи також не перевірялися.

Telegram-канал Pavlovsky News також побував у столичній підземці і помітив, що про "червону" зону і нові правила у метро Києва нагадують розклеєні біля входу правила. У них зазначається, що пасажири віком 18+ при користуванні метрополітеном зобов’язані мати при собі один з цих документів:

негативний ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 (діє 72 години);

жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу;

документ про те, що ви перехворіли на "корону" у додатку "Дія".

Наявність цих документів контролюватимуть спеціальні патрулі, а штрафи за недотримання правил сягатимуть 17 тисяч гривень. До слова, поки таких патрулів в метро Києва не бачили.

Зранку спостерігався невеликий наплив людей на деяких станціях підземки

На станції "Вокзальна" помітили Нацгвардію, але документи вона не перевіряла

Варто зазначити, що ажіотаж у метрополітені помітили далеко не на всіх станціях метро. Деякі пасажири писали, що перони майже порожні. Зокрема, такою ситуація була на станції "Либідська" близько 8 години ранку.

Додамо, що за даними онлайн-карти заторів Києва, майже вся столиця світиться "червоним", що означає одне — тривалі затори на дорогах. Можна припустити, що більшість громадян у перший день суворого карантину вирішили скористатися наземним транспортом.

У багатьох районах Києва спостерігаються затори

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у київських центрах вакцинації спостерігається аншлаг через запровадження "червоної" зони.