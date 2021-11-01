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Повний маразм: вагони метро у Києві ходять порожніми, поки місто стоїть у пробках (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Київський метрополітен Новина оновлена 01 листопада 2021, 10:53
Київський метрополітен

Затори у Києві скували майже всі основні автошляхи

Столиця Україні з понеділка, 1 листопада, перейшла до нових карантинних обмежень "червоної" зони, які позначилися і на роботі транспорту. Якщо зранку спостерігався ажіотаж на деяких станціях метро, то зараз вагони підземки їздять майже порожніми.

Про це повідомила журналістка видання "Бабель" Катерина Коберник на власній сторінці у Facebook.

"Хай живе наш наймудріший у Європі народ. Нагорі пробка такого відтінку червоного, що передача кольорів Google maps не справляється", — написала дівчина і прикріпила фотографію з майже порожнім вагоном столичної підземки.

До слова, мешканці столиці знають, що зранку метро Києва ніколи не буває порожнім і людей тут завжди дуже багато, чого не скажеш про перший день нових правил карантину.

Варто зазначити, що ситуація на дорогах Києва на момент виходу новину дійсно була не найкращою. Майже всі основні дороги столиці скували сильні затори. Карта Києва у буквальному сенсі почервоніла.

Київ у перший день "червоної" зони скували затори
Київ у перший день "червоної" зони скували затори

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається у транспорті "червоного" Києва у перший день "червоної" зони.

Теги:
#Метро #Карантин #Коронавірус #Червона зона #Київ #Covid-19
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