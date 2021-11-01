Перший день локдауну у Києві: що діється в транспорті, на вулицях та закладах (фото, відео)

Поліцейські перевіряють наявність документів про вакцинацію не лише в автобусах, а й на зупинках

Понеділок, 1 листопада, Київ зустрів у "червоній" карантинній зоні. До поліпшення епідеміологічної ситуації в столиці діє низка обмежень, яких слід дотримуватись.

"Телеграф" зібрав фото- та відео-докази того, як же кияни та гості міста проводять свій перший день у "червоній" зоні.

Робота закладів

Однією з головних вимог жорсткого карантину є робота лише тих закладів громадського харчування, ТРЦ, спортзалів та деяких держструктур, де вакциновано 100% персоналу. Відвідувачі цих установ також повинні бути щеплені або мати при собі негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за два дні до його пред’явлення.

Все тому, що поліцейські проводять спеціальні рейди, запитуючи документи у відвідувачів і навіть персоналу. Якщо щось не так, то проводять пояснювальні роботи, хоч і можуть скласти штраф.

Найбільш відповідально з усіх закладів до "червоної" зони підійшов, ймовірно, McDonald’s — тут у клієнтів при вході запитують необхідні документи. Зрозуміло, за їх відсутності людина не може зробити необхідне їй замовлення.

Наземний транспорт та метро

Багато поліцейських патрулів вийшли на перевірки наземного громадського транспорту. В автобусах і тролейбусах Києва дозволено їздити без спецперепусток, але потрібно мати усе той же ковідний сертифікат або ПЛР-тест.

Так стежать за дотриманням правил в автобусах

Є поліцейські й у метро

Деякі ресурси повідомляють, що окремі правоохоронці перевіряють наявність документів не лише безпосередньо у транспорті, а й навіть на автобусних зупинках.

Поліцейські працюють навіть на вулицях

У метро постійно озвучуються вимоги щодо дотримання карантину, пред’явлення ковід-сертифікату (ПЛР-тесту або довідки про одужання). Втім, незважаючи на те, що пасажири в підземці все ж таки є, вагони на окремих маршрутах здебільшого порожні, а машини на вулицях простоюють у пробках.

Хоча є й ті потяги, де залишається достатньо пасажирів.

Стоячих пасажирів у вагонах практично немає

Пасажири їздять у захисних масках

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Вакцинуватися чи ні – ось питання

Варто зазначити, що обмеження "червоної" зони доволі змінили підхід киян до вакцинації. Вже кілька днів до центрів імунізації люди відстоюють величезні черги, щоб отримати заповітне щеплення.

Навіть перший день посиленого карантину не став винятком — біля Міжнародного виставкового центру зібралося чимало людей в очікуванні своєї дози вакцини.

Черга до МВЦ

Охочих "уколотися" у Києві все ще достатньо

Якщо ж ви хочете докладніше дізнатися, як із приходом "червоної" зони доведеться жити столиці, то "Телеграф" підготував для вас зручну інфографіку з усіма карантинними обмеженнями.