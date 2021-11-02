Перший день карантину у Києві: у поліції порахували кількість порушень

На Київщині вирішили посилити контроль за дотриманням карантину

Поліція Києва протягом першого дня карантину – у понеділок, 1 листопада – провела 726 перевірок: 244 об’єкти господарської діяльності, а також 482 громадські транспортні засоби.

За підсумками перевірки у правоохоронних органах повідомили, що склали 18 адміністративних протоколів стосовно. Також співробітники поліції склали 20 адміністративних протоколів щодо громадського транспорту, також винесли 234 адміністративні протоколи.

Крім того, на Київщині вирішили посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Тепер 41 мобільна група проводитиме рейди територією області. До складу цієї групи входитимуть представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади.

Перевірки карантинних обмежень у Києві 1 листопада

Нагадаємо, з 1 листопада, жителі столиці офіційно опинилися у "червоній" карантинній зоні. Відповідно, посилили частину епідеміологічних вимог. "Телеграф" також писав, які саме обмеження діють у столиці з понеділка. За даними КМДА, перепусткою до закладів громадського харчування, ТРЦ і навіть у транспорт стане сертифікат про повну вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. До речі, дітям до 18 років похід у ТРЦ "світить" лише у супроводі дорослих, які мають раніше згадані документи.