У Києві ВАЗ влаштував дрифт, ховаючись від стрілянини: момент у стилі GTA потрапив на відео

Свідки події порівнюють побачене у Києві зі стилем гри GTA

У центрі столиці у п’ятницю, 5 листопада, сталася погоня зі стріляниною.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Подробиці події на Дніпровській набережній у Києві стали відомі за словами очевидців. Так, автомобіль ВАЗ намагався втекти від поліції, зачепив червоний Hyundai, після чого перекинувся і, вставши на колеса, знову продовжив рух, щоправда, вже тротуаром.

Його переслідували два автомобілі поліції. Співробітникам правоохоронних органів довелося відкрити вогонь, після чого порушника ПДР все ж таки вдалося затримати. Імовірно, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Все, що відбувається, потрапило на камери:

Раніше "Телеграф" писав, що на початку тижня, 1 листопада, у столиці сталася смертельна ДТП. Тоді зіткнулися легковий автомобіль Renault та маршрутка Isuzu. На момент аварії в автобусі не було пасажирів, оскільки він на той момент закінчив зміну, а водій не постраждав. У свою чергу легковик після зіткнення з автобусом розвернуло та викинуло на тротуар, внаслідок чого водій отримав несумісні з життям травми.