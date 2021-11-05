Рус

У Києві ВАЗ влаштував дрифт, ховаючись від стрілянини: момент у стилі GTA потрапив на відео

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
116
ДТП на Дніпровській набережній у Києві Новина оновлена 05 листопада 2021, 14:36
ДТП на Дніпровській набережній у Києві

Свідки події порівнюють побачене у Києві зі стилем гри GTA

У центрі столиці у п’ятницю, 5 листопада, сталася погоня зі стріляниною.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Подробиці події на Дніпровській набережній у Києві стали відомі за словами очевидців. Так, автомобіль ВАЗ намагався втекти від поліції, зачепив червоний Hyundai, після чого перекинувся і, вставши на колеса, знову продовжив рух, щоправда, вже тротуаром.

Його переслідували два автомобілі поліції. Співробітникам правоохоронних органів довелося відкрити вогонь, після чого порушника ПДР все ж таки вдалося затримати. Імовірно, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Все, що відбувається, потрапило на камери:

Раніше "Телеграф" писав, що на початку тижня, 1 листопада, у столиці сталася смертельна ДТП. Тоді зіткнулися легковий автомобіль Renault та маршрутка Isuzu. На момент аварії в автобусі не було пасажирів, оскільки він на той момент закінчив зміну, а водій не постраждав. У свою чергу легковик після зіткнення з автобусом розвернуло та викинуло на тротуар, внаслідок чого водій отримав несумісні з життям травми.

Теги:
#Київ #ДТП
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Гроші
Податки для ФОПів – коли та скільки малий бізнес має сплачувати до бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Податки для ФОПів – коли та скільки малий бізнес має сплачувати до бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
Дата публікації
Категорія
Анна Скороход у Верховній Раді
"Я його знала надто добре": Скороход у Раді зробила гучну заяву після смерті Полякова (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Категорія
Вакцина проти COVID-19
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Категорія
У ДТП на проспекті Гагаріна 1 особа загинула, 4 постраждали
Світить менший термін? Генпрокурор розповіла про покарання для 16-річного мажора після ДТП у Харкові