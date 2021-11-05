Укр

В Киеве ВАЗ устроил дрифт, скрываясь от стрельбы: момент в стиле GTA попал на видео

Автор
Татьяна Веремеева
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ДТП на Днепровской набережной в Киеве Новость обновлена 05 ноября 2021, 14:36
ДТП на Днепровской набережной в Киеве

Свидетели происшествия сравнивают увиденное в Киеве со стилем игры GTA

В центре столицы в пятницу, 5 ноября, произошла погоня со стрельбой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Подробности происшествия на Днепровской набережной в Киеве стали известны со слов очевидцев. Так, автомобиль ВАЗ пытался скрыться от полиции, задел красный Hyundai, после чего перевернулся и, встав на колеса, вновь продолжил движение, правда, уже по тротуару.

Его преследовали два автомобиля полиции. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь, после чего нарушителя ПДД все же удалось задержать. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все происходящее попало на камеры:

Ранее "Телеграф" писал, что в начале недели, 1 ноября, в столице произошло смертельное ДТП. Тогда столкнулись легковой автомобиль Renault и маршрутка Isuzu. В момент аварии в автобусе не было пассажиров, так как он в тот момент закончил смену, а водитель не пострадал. В свою очередь легковушку после столкновения с автобусом развернуло и выбросило на тротуар, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

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