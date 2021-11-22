Під Києвом легковик протаранив бензовоз і спалахнув: водія та пасажира витягли з палаючого авто (фоторепортаж)

Удар був настільки сильним, що легковик відкинуло на десятки метрів, після чого він спалахнув

Вранці, 22 листопада, на автомагістралі "Київ — Бориспіль" сталася ДТП за участю автоцистерни та легковика, водія та пасажира якої довелося витягувати з вогню водіям, які проїжджали повз.

За інформацією кореспондента "Телеграфа", який побував на місці подій, аварія сталася поблизу АЗС неподалік села Проліски (дивись на карті нижче).

Пасажира та водія легковика врятували небайдужі люди

Слідчі заздалегідь встановили, що водій автоцистерни DAF зробив вимушену зупинку. В припарковану машину через якийсь час влетів Ford. Удар був такої сили, що легковик відкинуло на десятки метрів, після чого він спалахнув (гортай галерею).

Автор фото та відео: Василь Мозговий, "Телеграф"

Поки на виклик їхали рятувальники, автомобіль гасили власними силами водії, які проїжджали повз ДТП. На щастя, DAF, призначений для перевезення паливно-мастильних матеріалів, був порожнім, завдяки чому вдалося уникнути тяжких наслідків.

Внаслідок цієї аварії постраждало двоє людей — водій та пасажир, яких з політравмами відвезла швидка. Продовжується розслідування.

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