Звертались сотні нелегалів: СБУ "накрила" схему з підробкою документів дипмісії ОБСЄ

Зловмисники продавали "посвідки" ОБСЄ по 1,5 тисячі євро

У Києві розкрили схему нелегальної міграції, яка полягала у підробці документів місії ОБСЄ для іноземців та вихідців з країн з підвищеною терористичною загрозою.

Про це у четвер, 25 листопада, йдеться на сайті Служби безпеки України.

Відомо, що виявити зловмисників вдалося у ході спецоперації. Злочинне угруповання займалося підробкою посвідчень представників дипмісії ОБСЄ, а потім фальшиві документи продавали іноземцям. Останні, своєю чергою, планували використовувати "посвідки", щоб полегшити прохід на митниці, але нічого з цього не вийшло

СБУ з’ясувало, що за фальшивими документами зверталися сотні нелегалів, які хотіли перетнути державні кордони різних країн. "Посвідка" учасника місії ОБСЄ коштувала 1,5 тисячі євро.

Злочинну схему організували декілька жителів столиці, а для виготовлення підробок вони зареєстрували дві громадські організації та сайт із назвами, близькими до офіційної дипломатичної місії ОБСЄ. Одного з ділків затримали під час передачі фальшивки клієнту. Продавцем виявилася 46-річна жінка.

Як повідомляє поліція Києва, "клієнти" з фальшивою посвідкою ОБСЄ, яка коштувала 1,5 тисячі євро, так і не отримували "пільг" на перетин кордону, адже членство у громадській організації не мало жодного відношення до офіційного представництва дипломатичної місії.

Також зазначається, що жінці, яка продавала підроблені документи загрожує до трьох років позбавлення волі за статтею про шахрайство (ч. 2 ст. 190 ККУ).

Як повідомляв "Телеграф", приводом для шахрайських схем стала тисяча за щеплення від коронавірусу, яку анонсував президент України Володимир Зеленський. У "ПриватБанку" у звʼязку з цим зробили заяву.