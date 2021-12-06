На ринку в Києві — сильна пожежа: частина згоріла вщент, вогонь перекинувся на будівлю (фото, відео)

Над ліквідацією пожежі працювало 35 людей

У ніч із 5 на 6 грудня у Києві на Оболоні горів один із популярних серед місцевих жителів ринок. Ліквідація спалаху зайняла трохи більше години, частину будівель врятувати не вдалося.

Подробиці поділилися у прес-службі ДСНС міста Києва.

Інцидент стався на ринку, розташованому на Героїв Дніпра.

Місце пожежі на карті

Загоряння почалося в кількох торгових павільйонах, а в результаті вогонь знищив вісім кіосків із різними товарами. Також під час пожежі постраждала місцева двоповерхова будівля.

Як стверджують рятувальники, загалом вогонь зайняв близько 200 квадратних метрів площі. Локалізувати загоряння вдалося о 23:38, а в перші хвилини після опівночі у ДСНС вже прозвітували про його ліквідацію.

Деякі павільйони вогонь зруйнував повністю

Причини пожежі не називають, їх з’ясуванням займуться правоохоронні органи. Загалом під час НП було задіяно 35 рятувальників, які використали вісім різних одиниць спецтехніки.

Рятувальники працювали під мокрим снігом

Зазначимо, що робота над ліквідацією пожежі велася не в найприємніших погодних умовах — уночі у Києві йшов мокрий сніг із дощем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вихідних у столиці сталася пожежа у 16-поверховій будівлі. Через сильне задимлення довелося евакуювати мешканців верхніх поверхів.