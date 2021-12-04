Пожежа сталася на 12 поверсі висотки у Києві (фото)

Пожежу в багатоповерхівці гасили цілу годину.

У Києві на вулиці Миколи Ушакова, 14а сталася пожежа у багатоповерхівці, через що пожежникам довелося евакуювати з будівлі 30 людей.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зазначається, що про пожежу у Святошинському районі стало відомо о 19.34.

До місця негайно було відправлено пожежників із найближчих відділень. Пожежа сталася на 12-му поверсі 16-поверхового будинку, причини загоряння поки що не встановлено.

На гасіння вогню пішло близько години, за яку з будівлі було виведено три десятки людей. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих.

Загалом на місці працювали 8 одиниць пожежної техніки та 33 особи особового складу.

Пожежа у Києві

Як повідомлялося раніше, у Києві на вулиці Іжевській сталася пожежа у будівлі Українського культурно-духовного центру. Примітно, що в момент початку пожежі там проходив чемпіонат із танців. Попередньою причиною події називаються проблеми у щитовій, очевидно, що проводка не витримала навантаження, через що виникло замикання.

Під час інциденту ніхто не постраждав, хоча конкурс все ж таки не відбувся.