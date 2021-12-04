Пожар произошел на 12 этаже высотки в Киеве (фото)

Пожар во многоэтажке тушили целый час.

В Киеве на улице Николая Ушакова,14а произошел пожар в многоэтажке, из-за чего пожарным пришлось эвакуировать из здания 30 человек.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что о пожаре в Святошинском районе стало известно в 19:34.

К месту немедленно были отправлены пожарные из ближайших отделений. Пожар произошел на 12-ом этаже 16-этажного дома, причины возгорания пока не установлены.

На тушение огня ушло около часа, за который из здания было выведено три десятка людей. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Всего на месте работали 8 единиц пожарной техники и 33 человека личного состава.

Пожар в Киеве

Как сообщалось ранее, в Киеве на улице Ижевской случился пожар в здании Украинского культурно-духовного центра. Примечательно, что в момент начала пожара там проходил чемпионат по танцам. Предварительной причиной происшествия называются проблемы в щитовой, очевидно, что проводка не выдержала нагрузки, из-за чего возникло замыкание.

Во время инцидента никто не пострадал, хотя конкурс все же не состоялся.