Пожар произошел на 12 этаже высотки в Киеве (фото)
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Пожар во многоэтажке тушили целый час.
В Киеве на улице Николая Ушакова,14а произошел пожар в многоэтажке, из-за чего пожарным пришлось эвакуировать из здания 30 человек.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что о пожаре в Святошинском районе стало известно в 19:34.
К месту немедленно были отправлены пожарные из ближайших отделений. Пожар произошел на 12-ом этаже 16-этажного дома, причины возгорания пока не установлены.
На тушение огня ушло около часа, за который из здания было выведено три десятка людей. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
Всего на месте работали 8 единиц пожарной техники и 33 человека личного состава.
Как сообщалось ранее, в Киеве на улице Ижевской случился пожар в здании Украинского культурно-духовного центра. Примечательно, что в момент начала пожара там проходил чемпионат по танцам. Предварительной причиной происшествия называются проблемы в щитовой, очевидно, что проводка не выдержала нагрузки, из-за чего возникло замыкание.
Во время инцидента никто не пострадал, хотя конкурс все же не состоялся.
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