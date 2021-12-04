Во время чемпионата по спортивным танцам произошел пожар: подробности

Люди постоянно пытались войти в здание, чтобы спасти вещи, чем постоянно отвлекали спасателей

В субботу, 4 декабря, на базе Украинского культурно-духовного центра, что на улице Ижевской, произошел пожар непосредственно во время чемпионата по спортивным танцам.

Подробности сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Возгорание произошло около двух часов дня в местной электрощитовой. Вероятно, проводка не выдержала напряжения, из-за чего произошло замыкание. Однако окончательно причину пожара специалисты еще устанавливают.

В здании было сильное задымление

Как отмечают спасатели, эвакуация двухсот человек была проведена еще до приезда пожарных. Однако в следующий час, пока проводилось обследование здания и непосредственно тушение пожара, гости чемпионата постоянно пытались проникнуть в центр.

Люди эвакуировались до приезда спасателей

Свои попытки отчаянные люди объясняли необходимостью спасти оставшиеся внутри личные вещи. Их действия были значительной помехой для работы спасателей, из-за чего процесс ликвидации пожара растянулся на целый час.

Всего огонь охватил территорию площадью около 40 кв.м. Для этого 13 сотрудников ГСЧС использовали три единицы спецтехники.

Следует отметить, что ни пострадавших, ни жертв в результате пожара нет.

Пожарные оперативно исследовали территорию центра

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал детали пожара в Брюховичах Львовской области, где от огня пострадал один из католических костелов.