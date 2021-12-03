Укр

Католический костел горел возле Львова (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Дым от горящего здания виден издалека. Новость обновлена 03 декабря 2021, 16:21
Дым от горящего здания виден издалека.

Пожар удалось потушить спустя несколько часов.

В Брюховичах Львовской области вспыхнул местный костел. На месте работают сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Возгорание началось в 13:42, сообщают в ведомстве. 

Загорелся костел римо-католической церкви святой Терезы от Дитятка Иисуса. Размеры кирпичного строения 30х30 метров. Когда приехали пожарные огонь охватил купол церкви и внутреннее убранство на площади в 70 квадратных метров. 

Пожар пытаются ликвидировать уже несколько часов
Пожар пытаются ликвидировать уже несколько часов

На тушение пожара направили 11 спецмашин и 44 сотрудника. Пожар удалось ликвидировать в 15:51

Храм начал свою работу сравнительно недавно — его освятили в 2019 году. 

Местные СМИ сообщают, что загорелась обшивка утепления под куполом костела. Пострадали двое мужчин — они получили ожоги, но от госпитализации отказались.

Ранее "Телеграф" писал про масштабный пожар в костеле святого Николая в Киеве. Возгорание началось во время репетиции. Причиной пожара стало короткое замыкание

Также в ноябре вспыхнула иконописная мастерская в Киево-Печерской лавре. Пожар перекинулся на крышу здания — пострадавшие выпрыгивали из окон.

Теги:
#Львовская область #Пожар #Брюховичи #Костел
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