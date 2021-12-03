Католический костел горел возле Львова (фото, видео)
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Пожар удалось потушить спустя несколько часов.
В Брюховичах Львовской области вспыхнул местный костел. На месте работают сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание началось в 13:42, сообщают в ведомстве.
Загорелся костел римо-католической церкви святой Терезы от Дитятка Иисуса. Размеры кирпичного строения 30х30 метров. Когда приехали пожарные огонь охватил купол церкви и внутреннее убранство на площади в 70 квадратных метров.
На тушение пожара направили 11 спецмашин и 44 сотрудника. Пожар удалось ликвидировать в 15:51
Храм начал свою работу сравнительно недавно — его освятили в 2019 году.
Местные СМИ сообщают, что загорелась обшивка утепления под куполом костела. Пострадали двое мужчин — они получили ожоги, но от госпитализации отказались.
Ранее "Телеграф" писал про масштабный пожар в костеле святого Николая в Киеве. Возгорание началось во время репетиции. Причиной пожара стало короткое замыкание.
Также в ноябре вспыхнула иконописная мастерская в Киево-Печерской лавре. Пожар перекинулся на крышу здания — пострадавшие выпрыгивали из окон.
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