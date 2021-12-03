Католический костел горел возле Львова (фото, видео)

Пожар удалось потушить спустя несколько часов.

В Брюховичах Львовской области вспыхнул местный костел. На месте работают сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание началось в 13:42, сообщают в ведомстве.

Загорелся костел римо-католической церкви святой Терезы от Дитятка Иисуса. Размеры кирпичного строения 30х30 метров. Когда приехали пожарные огонь охватил купол церкви и внутреннее убранство на площади в 70 квадратных метров.

Пожар пытаются ликвидировать уже несколько часов

На тушение пожара направили 11 спецмашин и 44 сотрудника. Пожар удалось ликвидировать в 15:51

Храм начал свою работу сравнительно недавно — его освятили в 2019 году.

Местные СМИ сообщают, что загорелась обшивка утепления под куполом костела. Пострадали двое мужчин — они получили ожоги, но от госпитализации отказались.

Ранее "Телеграф" писал про масштабный пожар в костеле святого Николая в Киеве. Возгорание началось во время репетиции. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Также в ноябре вспыхнула иконописная мастерская в Киево-Печерской лавре. Пожар перекинулся на крышу здания — пострадавшие выпрыгивали из окон.