Католицький костел горів біля Львова (фото, відео)

Пожежу вдалося загасити за кілька годин.

У Брюховичах Львівщини спалахнув місцевий костел. На місці працюють працівники держслужби з надзвичайних ситуацій.

Займання почалося о 13:42, повідомляють у відомстві.

Зайнявся костел римо-католицької церкви святої Терези від Дитятка Ісуса. Розміри цегляної будови 30х30 метрів. Коли приїхали пожежні вогонь охопив купол церкви та внутрішнє оздоблення на площі 70 квадратних метрів.

Пожежу намагаються ліквідувати вже кілька годин

На гасіння пожежі направили 11 спецмашин та 44 співробітників. Пожежу вдалося ліквідувати о 15:51

Храм розпочав свою роботу порівняно недавно – його освятили у 2019 році.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що спалахнула обшивка утеплення під куполом костелу. Постраждали двоє чоловіків, які отримали опіки, але від госпіталізації відмовилися.

Раніше "Телеграф" писав про масштабну пожежу у костелі святого Миколая у Києві. Займання розпочалося під час репетиції. Причиною пожежі стало коротке замикання.

Також у листопаді спалахнула іконописна майстерня в Києво-Печерській лаврі. Пожежа перекинулася на дах будівлі – постраждалі вистрибували з вікон.