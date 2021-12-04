Під час чемпіонату зі спортивних танців сталася пожежа: подробиці
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Люди постійно намагалися увійти до будівлі, щоб урятувати речі, чим постійно відволікали рятувальників
У суботу, 4 грудня, на базі Українського культурно-духовного центру, що на вулиці Іжевській, сталася пожежа безпосередньо під час чемпіонату зі спортивних танців.
Подробиці повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Займання сталося близько другої години дня у місцевій електрощитовій. Ймовірно, проводка не витримала напруги, через що сталося замикання. Проте офіційно причину пожежі спеціалісти ще встановлюють.
Як зазначають рятувальники, евакуацію двохсот людей було проведено ще до приїзду пожежників. Проте наступної години, поки проводилося обстеження будівлі та безпосередньо гасіння пожежі, гості чемпіонату постійно намагалися проникнути до центру.
Свої спроби відчайдушні люди пояснювали необхідністю врятувати особисті речі, які залишилися всередині. Їхні дії були перешкоджали роботі рятувальників, через що процес ліквідації пожежі розтягнувся аж на годину.
Загалом вогонь охопив територію площею близько 40 кв. Для його гасіння 13 співробітників ДСНС використали три одиниці спецтехніки.
Слід зазначити, що ні постраждалих, ні жертв унаслідок пожежі немає.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав деталі пожежі у Брюховичах Львівської області, де від вогню постраждав один із католицьких костелів.
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