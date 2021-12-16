Журналісти показали, як кортеж Чернишова порушує ПДР прямо перед Головним управлінням Національної поліції

Охорона міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова перекриває центральні дороги і порушує правила руху, використовуючи «мигалки» і номери прикриття. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Журналісти стали свідками інциденту, який відбувся в центрі Києва, поруч з Головним управлінням Національної поліції.

«Авто їде з увімкненими проблисковими маяками, застосовує звуковий сигнал. Зупиняє зустрічний потік машин і, всупереч правил, повертає… Охорона міністра Чернишова застосувала спецсигнали, навіть не супроводжуючи самого міністра», — йдеться в відеосюжеті.

Журналісти УП також зафіксували цю автівку біля офісної будівлі на вулиці Володимирський.

«Бачимо, що автомобіль охорони міністра обладнаний проблисковими маяками. Номерних знаків немає в базі поліції. А це означає, що Чернишову з невідомих причин можна використовувати оперативні номерні знаки», — зазначають журналісти.

Такі номерні знаки мають право використовувати спецслужби для проведення операцій, їх також називають «знаками прикриття».

Увагу розслідувачів також привернув той факт, що в цій будівлі знаходиться офіс одного з представників ОПЗЖ, а охорона міністра і депутата діяла злагоджено, аби відволікти увагу журналістів.

«Чернишов – єдиний міністр, автівки якого ми помічаємо біля будівлі, де розташовується офіс мільярдера і народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ігоря Абрамовича», — говориться в сюжеті.

Журналісти звернулись до міністра із питанням, на яких підставах його кортеж використовує спецзасоби і оперативні номери. Однак на час публікації відповідь від Чернишова так і не надійшла.