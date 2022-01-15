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У садку Ірпеня стався спалах кишкового грипу: близько 20 дітей потрапили до лікарні (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ротавірусна інфекція дуже заразна Новина оновлена 15 січня 2022, 23:10
Ротавірусна інфекція дуже заразна

Садок продовжує працювати навіть незважаючи на спалах інфекції.

В Ірпені (Київська область) близько 20 вихованців дитячого садка потрапили до лікарні зі скаргами на криваве блювання, діарею та високу температуру.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У постраждалих дітей медики виявили ротавірусний ентерит чи, як його ще називають, кишковий грип.

Батькам не важко було з’ясувати, що причиною масового інфікування стало те, що одна з нянь прийшла в дитячий садок з хворою дитиною. Обурення матерів також додало те, що вихователі сказали дітям не казати про це батькам. Але найбільше невдоволення виникло через те, що ту співробітницю на лікарняний так і не відпустили.

У результаті це призвело до спалаху хвороби, а стан інфікованих погіршився вже надвечір того ж дня.

"Працює садок. Дезінфекцію ніхто не викликав, санітарів ніхто не викликав. Немає слів", — розповіла мама одного з хворих дітей.

Проте в районному відділенні освіти допомогти їм не змогли, а натомість вказали, що по всій Україні садки та інші навчальні освіти мають проблеми з кадрами, а тому поки що вирішення цієї проблеми просто немає.

Як повідомлялося раніше, медики з Дніпра врятували життя хлопчику, який проковтнув паличку від льодяника Chupa Chups.

Теги:
#Київська область #Ірпінь #Ротавірусна інфекція
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