У садку Ірпеня стався спалах кишкового грипу: близько 20 дітей потрапили до лікарні (відео)

Садок продовжує працювати навіть незважаючи на спалах інфекції.

В Ірпені (Київська область) близько 20 вихованців дитячого садка потрапили до лікарні зі скаргами на криваве блювання, діарею та високу температуру.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У постраждалих дітей медики виявили ротавірусний ентерит чи, як його ще називають, кишковий грип.

Батькам не важко було з’ясувати, що причиною масового інфікування стало те, що одна з нянь прийшла в дитячий садок з хворою дитиною. Обурення матерів також додало те, що вихователі сказали дітям не казати про це батькам. Але найбільше невдоволення виникло через те, що ту співробітницю на лікарняний так і не відпустили.

У результаті це призвело до спалаху хвороби, а стан інфікованих погіршився вже надвечір того ж дня.

"Працює садок. Дезінфекцію ніхто не викликав, санітарів ніхто не викликав. Немає слів", — розповіла мама одного з хворих дітей.

Проте в районному відділенні освіти допомогти їм не змогли, а натомість вказали, що по всій Україні садки та інші навчальні освіти мають проблеми з кадрами, а тому поки що вирішення цієї проблеми просто немає.

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