У Дніпрі дитина 10 днів прожила з паличкою від Chupa Chups у стравоході: подробиці

Медики кажуть, що такі випадки після льодяників – не рідкість

У Дніпрі врятували життя дитині, яка проковтнула 8-сантиметрову паличку від льодяника Chupa Chups.

Про НП з дитиною, яка прожила зі стороннім предметом у стравоході 10 днів, розповіла у Facebook лікар-ендоскопіст Наталія Щудро.

За словами медика, спочатку батьки хлопчика (вік не повідомляють) звернулися до сімейного лікаря, який порадив їм почекати 10 днів, доки паличка не вийде природним шляхом. Проте цього не сталося: стороннє тіло так і залишилося в організмі дитини, яку довелося рятувати у дитячому ендоскопічному центрі Обласної дитячої клінічної лікарні Дніпра.

Медики провели гастроскопію та ендоскопічно витягли паличку від льодяника. На щастя, життю хлопчика нічого не загрожує.

А лікарі, коментуючи пост Наталії Щудро, кажуть, що подібні випадки після Chupa Chups вже мали місце у їхній практиці.

Нагадаємо, в один з найхолодніших днів 2022 року у Дніпрі знайшли 5-річного хлопчика, який у 13-градусний мороз йшов містом в одній лише тонкій кофті. Виявилося, дитина загубилася і не знає, де її рідні.