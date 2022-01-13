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У Дніпрі на вулиці у 13-градусний мороз знайшли роздягненого 5-річного хлопчика: подробиці

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Хлопчика на ім’я Даня забрали грітися до магазину Новина оновлена 13 січня 2022, 12:32
Хлопчика на ім’я Даня забрали грітися до магазину

Дитина блукала містом у тонкій кофті без куртки і розповіла, що загубилася

У середу, 12 січня, в один з найхолодніших днів 2022 року, у Дніпрі знайшли 5-річного хлопчика, який у 13-градусний мороз йшов містом в одній лише тонкій кофті. Виявилося, дитина загубилася і не знає, де її рідні.

За інформацією місцевого ЗМІ "Дніпро Оперативний", яке посилається на власні джерела у Національній поліції, хлопчик йшов вулицею Виконкомівською без верхнього одягу. На дитину звернула увагу жінка, яка завела його до магазину зігрітися та викликала поліцію. У результаті правоохоронці відвезли хлопчика у відділок.

Виявилося, що дитину звуть Даня і він загубився. Як це сталося, ще належить з’ясувати. А поки що копи шукають батьків дитини, які дозволили їй вийти в мороз роздягненим.

Нагадаємо, у російській Костромі, де пара педофілів жорстоко зґвалтувала та вбила 5-річну дівчинку Вероніку Ніколаєву, відкрили ще одну кримінальну справу. Цього разу — через недбалість поліцейських, які не стежили за Денисом Герасимовим, який нещодавно звільнився, і не запобігли трагедії.

Теги:
#Діти #Дніпро #Втрата #Мороз
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