Укр

В Днепре на улице в 13-градусный мороз нашли раздетого 5-летнего мальчика: подробности

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Мальчика по имени Даня забрали греться в магазин Новость обновлена 13 января 2022, 12:32
Мальчика по имени Даня забрали греться в магазин

Ребенок бродил по городу в тонкой кофте без куртки и рассказал, что потерялся

В среду, 12 января, в один из самых холодных дней 2022 года, в Днепре нашли 5-летнего мальчика, который в 13-градусный мороз шел по городу в одной лишь тонкой кофте. Оказалось, ребенок потерялся и не знает, где его родные.

По информации местного СМИ "Днепр Оперативный", которое ссылается на собственные источники в Национальной полиции, мальчик шел по улице Исполкомовской без верхней одежды. На ребенка обратила внимание женщина, которая завела его в магазин отогреться и вызвала полицию. В итоге, правоохранители увезли мальчика в участок.

Оказалось, что ребенка зовут Даня и он потерялся. Как это произошло еще предстоит выяснить. А пока копы ищут родителей ребенка, которые позволили ему выйти в мороз раздетым.

Напомним, в российской Костроме, где пара педофилов жестоко изнасиловала и убила 5-летнюю девочку Веронику Николаеву, открыли еще одно уголовное дело. На этот раз — из-за халатности полицейских, которые не следили за недавно освободившимся Денисом Герасимовым и не предотвратили трагедию.

Теги:
#Дети #Днепр #Потеря #Мороз
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