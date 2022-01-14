В Днепре ребенок 10 дней прожил с палочкой от Chupa Chups в пищеводе: подробности

Медики говорят, что такие случаи после леденцов — не редкость

В Днепре спасли жизнь ребенку, который проглотил 8-сантиметровую палочку от леденца Chupa Chups.

О ЧП с ребенком, который прожил с инородным предметом в пищеводе 10 дней, рассказала в Facebook врач-эндоскопист Наталия Щудро.

По словам медика, сначала родители мальчика (возраст не сообщают) обратились к семейному доктору, который посоветовал им подождать 10 дней, пока палочка не выйдет естественным путем. Однако этого не произошло: инородное тело так и осталось в организме ребенка, которого пришлось спасать в детском эндоскопическом центре Областной детской клинической больницы Днепра.

Медики провели гастроскопию и эндоскопически извлекли палочку от леденца. К счастью, жизни мальчика ничего не угрожает.

А врачи, комментируя пост Наталии Щудро, говорят, что подобные случаи после Chupa Chups уже имели место быть в их практике.

Напомним, в один из самых холодных дней 2022 года в Днепре нашли 5-летнего мальчика, который в 13-градусный мороз шел по городу в одной лишь тонкой кофте. Оказалось, ребенок потерялся и не знает, где его родные.