Засохли стояти? "Легендарні" ескалатори київського вокзалу закривають на вражаючий термін

Ескалатори не працюватимуть упродовж 76 днів

"Укрзалізниця" планує замінити ескалатори у вестибюлі столичного вокзалу за півмільйона доларів. Період проведення ремонтних робіт вражає — з 21 січня по 6 квітня. Тобто понад два місяці пасажирам доведеться миритися з труднощами та "ламати" спини габаритним багажем, намагаючись дістатися на другий поверх приміщення вокзалу.

Про початок ремонтів пресслужба відомства повідомила у понеділок, 17 січня, зазначивши, що планує витратити на надпотужну конструкцію приблизно 13 мільйонів гривень, що на 16% менше за очікувану вартість.

Новий ескалатор встановлять таким чином, аби він легко витримував навантаження відповідно до трафіку головного столичного вокзалу та мав змогу транспортувати понад 10 тисяч відвідувачів упродовж доби. Якщо порівнювати зі старою системою, то його норма — 7,3 тисячі осіб. Також новий ескалатор буде оснащено регулятором швидкості, сенсорами для зупинки, якщо пасажири відсутні, а також спеціальними пристроями, які знезаражуватимуть поручні.

Варто зазначити, що на встановлення нової конструкції "Укрзалізниця" планує витратити місяці. Оголошений термін проведення робіт — з 21 січня по 6 квітня (76 днів). Попри "бонуси" у вигляді безкоштовних послуг з доставки багажу для відвідувачів вокзалу більше нічого запропоновано не було. Тепер упродовж 76 днів пасажирам доведеться шукати спеціальні кнопки для виклику носіїв, які планують облаштувати поблизу сходів у вестибюлі. Якщо ж пасажир має при собі дуже габаритну валізу, то йому буде рекомендовано увійти на територію вокзалу з Південного входу. Це ж саме стосується і груп маломобільного населення.

Журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці в соцмережі порівняв заміну ескалаторів у столиці з проведенням подібних робіт на залізничних вокзалах Пекіна, Харбіна чи Шанхаю, відзначивши, що термін, який планує витратити на ремонт "Укразалізниця", м'яко кажучи, занадто перевищений.

Пост у соцмережі

У коментарях більшість називає головний столичний вокзал "ганьбою всієї країни" та обурюється такому довгому терміну, який планують витратити на ремонт. Дехто запевняє, що в інших країнах такі роботи проводять дуже швидко, іноді навіть всього лише за одну добу, а в Україні такі терміни впроваджують лише для того, щоб встигнути побільше вкрасти.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Укрзалізниця потрапила у скандал через попередню домовленість із невакцинованими пасажирами: попри встановлені суворі правила карантину в країні, провідники пускають у вагони громадян, які не мають ковід-сертифікатів та від'ємного ПЛР-тесту на коронавірус.