Укр

Засохли стоять? "Легендарные" эскалаторы киевского вокзала закрывают на впечатляющий срок

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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На ремонт столичного эскалатора уйдет несколько месяцев Новость обновлена 18 января 2022, 12:58
На ремонт столичного эскалатора уйдет несколько месяцев

Эскалаторы не будут работать в течение 76 дней

"Укрзализныця" планирует заменить эскалаторы в вестибюле столичного вокзала за полмиллиона долларов. Период проведения ремонтных работ впечатляет – с 21 января по 6 апреля. То есть более двух месяцев пассажирам придется мириться с трудностями и "ломать" спины габаритным багажом, пытаясь добраться на второй этаж помещения вокзала.

О начале ремонтов пресс-служба ведомства сообщила в понедельник, 17 января, отметив, что планирует потратить на сверхмощную конструкцию примерно 13 миллионов гривен, что на 16% меньше ожидаемой стоимости.

Новый эскалатор установят таким образом, чтобы он легко выдерживал нагрузку в соответствии с трафиком главного столичного вокзала и мог транспортировать более 10 тысяч посетителей в сутки. Если сравнивать со старой системой, то его норма – 7,3 тысячи человек. Также новый эскалатор будет оснащен регулятором скорости, сенсорами для остановки, если пассажиры отсутствуют, а также специальными приспособлениями, обеззараживающими поручни.

Стоит отметить, что на установку новой конструкции "Укрзалызниця" планирует потратить месяцы. Объявленный срок проведения работ — с 21 января по 6 апреля (76 дней). Несмотря на "бонусы" в виде бесплатных услуг по доставке багажа, для посетителей вокзала больше ничего предложено не было. Теперь в течение 76 дней пассажирам придется искать специальные кнопки для вызова носителей, которые планируют обустроить у лестницы в вестибюле. Если же пассажир имеет очень габаритный чемодан, то ему будет рекомендовано войти на территорию вокзала с Южного входа. То же самое касается и групп маломобильного населения.

Журналист Егор Чечеринда на своей странице в соцсети сравнил замену эскалаторов в столице с проведением подобных работ на железнодорожных вокзалах Пекина, Харбина или Шанхая, отметив, что срок, который планирует потратить на ремонт "Укразалізниця", мягко говоря, слишком превышен.

Пост в соцсети

В комментариях большинство называет главный столичный вокзал "позором всей страны" и возмущается таким долгом сроком, который планируют потратить на ремонт. Некоторые уверяют, что в других странах такие работы проводят очень быстро, иногда даже всего за сутки, а в Украине такие термины внедряют только для того, чтобы успеть побольше украсть.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как Укрзализныця попала в скандал из-за предварительной договоренности с не вакцинированными пассажирами: несмотря на установленные строгие правила карантина в стране, проводники пускают в вагоны граждан, не имеющих ковид-сертификатов и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Теги:
#Ремонт #Эскалатор #Вокзал #Київ
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