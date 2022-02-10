З пандусами і підігрівом: у Києві та області планують "Велике будівництво" 60 залізничних платформ

"Укрзалізниця" планує побудувати близько 60 залізничних платформ для 30 станцій та зупиночних пунктів у місті Києві та області. Усі вони стануть частиною проєкту Kyiv City Eхpress, який реалізують в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Наразі компанія розпочала процес пошуку підрядника для розробки проєктно-кошторисної документації пасажирських платформ.

За умовами тендеру, платформи мають відповідати потребам маломобільного населення. Для цього на станціях планують встановити пандуси, пішохідні переходи через колії та тактильну навігацію.

Також мають бути передбачені турнікетні системи, інформаційні табло, камери відеоспостереження, засоби екстреного виклику допомоги та енергоефективне освітлення.

"Усі платформи мають бути обладнані навісами, альтернативними джерелами енергопостачання та підігрівом частини платформ — шириною 1 метр від краю. Крім того, на всіх платформах мають бути урни для роздільного сміття та велопаркувальні майданчики. Перевага має надаватися матеріалам та конструкціям вітчизняного виробництва", — йдеться у повідомленні.

Kyiv City Express – це проєкт з розвитку транспортної залізничної системи, який з’єднає міста­ супутники зі столицею зручним та швидким залізничним сполученням.

Сучасні платформи планують облаштувати на станціях: Київ-Північна (платформи № 1, 2, 3), Протасів Яр, Київ-Деміївський, Видубичі, Лівий Берег, Дарниця, Русанівка, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Троєщина-2, Троєщина, Почайна, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівський, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві Дачі, дільниця Святошин-Клавдієве – Святошин, Новобіличі, Біличі, Ірпінь, Лісова Буча, Буча, Склозаводська, Ворзель, Кічеєве, Немішаєве, Клавдієве.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував розвиток проєкту City Express в рамках президентської програми. Перші міста – Київ, Харків, Дніпро.