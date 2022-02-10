Укр

С пандусами и подогревом: в Киеве и области планируют "Большую стройку" 60 железнодорожных платформ

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Все новые платформы будут оборудованы навесами и подогревом части платформ. Новость обновлена 10 февраля 2022, 16:59
Все новые платформы будут оборудованы навесами и подогревом части платформ.

"Укрзалізниця" планирует построить около 60 железнодорожных платформ для 30 станций и остановочных пунктов в Киеве и области. Все они станут частью проекта Kyiv City Eхpress, который реализуют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В настоящее время компания начала процесс поиска подрядчика для разработки проектно-сметной документации пассажирских платформ.

По условиям тендера платформы должны отвечать потребностям маломобильного населения. Для этого на станциях планируется установить пандусы, пешеходные переходы через пути и тактильную навигацию.

Также предусмотрены турникетные системы, информационные табло, камеры видеонаблюдения, средства экстренного вызова помощи и энергоэффективное освещение.

"Все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ — шириной 1 метр от края. Кроме того, на всех платформах должны быть урны для раздельного мусора и велопарковки. Предпочтение должно отдаваться материалам и конструкциям отечественного производства", — говорится в сообщении.

Kyiv City Express – это проект развития транспортной железнодорожной системы, который соединит города спутники со столицей удобным и быстрым железнодорожным сообщением.

Современные платформы планируют обустроить на станциях: Киев-Северная (платформы № 1, 2, 3), Протасов Яр, Киев-Демеевский, Выдубичи, Левый Берег, Дарница, Русановка, Левобережная, Киев-Днепровский, Троещина-2, Троещина, Почайная, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубежевский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы Дачи, участок Святошино-Клавдиево – Святошино, Новобеличи, Беличи, Ирпень, Лесная Буча, Буча, Стеклозаводская, Ворзель, Кичеево, Немишаево,

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал развитие проекта City Express в рамках президентской программы. Первые города – Киев, Харьков, Днепр.

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