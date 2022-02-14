У Києві вночі вигоріла гімназія: фото та відео наслідків масштабної пожежі
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Пожежа зайняла понад 2000 квадратних метрів площі
У ніч проти 14 лютого на території Києва сталася велика пожежа в одному з навчальних закладів. Від вогню серйозно постраждала столична гімназія східних мов.
Подробиці розповіли у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.
Гімназія східних мов розташована на вулиці Львівській у Святошинському районі Києва.
Згідно з наявною інформацією, загоряння розпочалося о другій годині ночі. Вогонь спалахнув на даху будівлі, після чого перекинувся на третій поверх.
О пів на четверту ранку рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, яка на той час вже зайняла близько 2 тисяч квадратних метрів площі.
За наступну годину пожежу вдалося ліквідувати.
Незважаючи на те, що вогонь вирував з величезною силою, про жертв та постраждалих не повідомляється. Наразі підраховуються збитки, які були завдані навчальному закладу.
Загалом із пожежею довелося боротися 60 рятувальникам. Для цього використали 15 одиниць спецтехніки, у тому числі підйомні крани, щоб гасити загоряння згори.
Нагадаємо, що напередодні з пожежею довелося справлятися і на Луганщині. Як писав "Телеграф", у Станиці Луганській пролунав вибух в одному з місцевих кафе, що й спричинило подальше загоряння. Попередньо вважається, що інцидент стався через проблеми з газовим балоном. Під час події травмувалося понад десяток людей.
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