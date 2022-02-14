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У Києві вночі вигоріла гімназія: фото та відео наслідків масштабної пожежі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Через вогонь небо посеред ночі було червоне Новина оновлена 14 лютого 2022, 07:56
Через вогонь небо посеред ночі було червоне

Пожежа зайняла понад 2000 квадратних метрів площі

У ніч проти 14 лютого на території Києва сталася велика пожежа в одному з навчальних закладів. Від вогню серйозно постраждала столична гімназія східних мов.

Подробиці розповіли у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

Гімназія східних мов розташована на вулиці Львівській у Святошинському районі Києва.

Місце пожежі на карті Києва
Місце пожежі на карті Києва

Згідно з наявною інформацією, загоряння розпочалося о другій годині ночі. Вогонь спалахнув на даху будівлі, після чого перекинувся на третій поверх.

Вогонь зайняв третій поверх
Вогонь зайняв третій поверх

О пів на четверту ранку рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, яка на той час вже зайняла близько 2 тисяч квадратних метрів площі.

При зйомці зі спалахом місце пожежі виглядало ще більш епічно
При зйомці зі спалахом місце пожежі виглядало ще більш епічно

За наступну годину пожежу вдалося ліквідувати.

Незважаючи на те, що вогонь вирував з величезною силою, про жертв та постраждалих не повідомляється. Наразі підраховуються збитки, які були завдані навчальному закладу.

Загалом із пожежею довелося боротися 60 рятувальникам. Для цього використали 15 одиниць спецтехніки, у тому числі підйомні крани, щоб гасити загоряння згори.

Пожежники намагалися впоратися з вогнем із повітря
Пожежники намагалися впоратися з вогнем із повітря

Нагадаємо, що напередодні з пожежею довелося справлятися і на Луганщині. Як писав "Телеграф", у Станиці Луганській пролунав вибух в одному з місцевих кафе, що й спричинило подальше загоряння. Попередньо вважається, що інцидент стався через проблеми з газовим балоном. Під час події травмувалося понад десяток людей.

Теги:
#Київ #Пожежа #Гімназія
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