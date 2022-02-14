У Києві вночі вигоріла гімназія: фото та відео наслідків масштабної пожежі

Пожежа зайняла понад 2000 квадратних метрів площі

У ніч проти 14 лютого на території Києва сталася велика пожежа в одному з навчальних закладів. Від вогню серйозно постраждала столична гімназія східних мов.

Подробиці розповіли у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

Гімназія східних мов розташована на вулиці Львівській у Святошинському районі Києва.

Місце пожежі на карті Києва

Згідно з наявною інформацією, загоряння розпочалося о другій годині ночі. Вогонь спалахнув на даху будівлі, після чого перекинувся на третій поверх.

Вогонь зайняв третій поверх

О пів на четверту ранку рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, яка на той час вже зайняла близько 2 тисяч квадратних метрів площі.

При зйомці зі спалахом місце пожежі виглядало ще більш епічно

За наступну годину пожежу вдалося ліквідувати.

Незважаючи на те, що вогонь вирував з величезною силою, про жертв та постраждалих не повідомляється. Наразі підраховуються збитки, які були завдані навчальному закладу.

Загалом із пожежею довелося боротися 60 рятувальникам. Для цього використали 15 одиниць спецтехніки, у тому числі підйомні крани, щоб гасити загоряння згори.

Пожежники намагалися впоратися з вогнем із повітря

Нагадаємо, що напередодні з пожежею довелося справлятися і на Луганщині. Як писав "Телеграф", у Станиці Луганській пролунав вибух в одному з місцевих кафе, що й спричинило подальше загоряння. Попередньо вважається, що інцидент стався через проблеми з газовим балоном. Під час події травмувалося понад десяток людей.