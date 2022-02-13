У кафе на Луганщині прогримів потужний вибух - 12 людей постраждали: подробиці

Попередньо встановлено, що причиною надзвичайної події став газовий балон.

На Луганщині прогримів вибух з подальшим загорянням у закладі громадського харчування, внаслідок чого травмувалися 12 осіб — більшості з них знадобилася госпіталізація.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сильний вибух стався у кафе "Мрія" у селищі Станиця Луганська напередодні, 12 лютого, близько 18:00 години вечора.

Після вибуху у приміщенні кафе почалася пожежа — вогонь розповсюдився на 160 квадратних метрів. Полум’я вдалося загасити лише о 22 годині вечора. Внаслідок надзвичайної події травми різного ступеня тяжкості отримали 12 осіб, з яких 8 довелося госпіталізувати, а ще четверо осіб після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Відомо, що кафе "Мрія" у Станиці Луганській знаходиться по вулиці Горького, 2д.

Кафе "Мрія" у Станиці Луганській знаходиться на вулиці Горького - там прогиимів потужний вибух

Попередньо встановлено, що у закладі громадського харчування вибухнув газовий балон. На місці працювали рятувальники.

Нагадаємо, на у Кривому Розі у Дніпропетровській області кількома днями раніше, 10 лютого, також прогримів вибух — під стінами міської ради підірвали підозрілу коробку, яку доставили чиновникам за "Новою Поштою".