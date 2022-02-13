В кафе в Луганской области прогремел мощный взрыв — 12 человек пострадали: подробности

Предварительно установлено, что причиной случившегося стал газовый баллон.

В Луганской области прогремел взрыв с последующим возгоранием в общепите, в результате чего травмировались 12 человек — большинству из них понадобилась госпитализация.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сильный взрыв произошел в кафе "Мечта" в поселке Станица Луганская накануне, 12 февраля, около 18:00 вечера.

После взрыва в помещении кафе начался пожар – огонь распространился на 160 квадратных метров. Пламя удалось потушить только около 22:00 часов. В результате чрезвычайного происшествия травмы разной степени тяжести получили 12 человек, из которых 8 пришлось госпитализировать, а еще четыре человека после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.

Известно, что кафе "Мечта" в Станице Луганской находится по улице Горького, 2д.

Кафе "Мрия" в Станице Луганской находится на улице Горького — там прогремел мощный взрыв

Предварительно установлено, что в общепите взорвался газовый баллон. На месте работали спасатели.

Напомним, в Кривом Роге в Днепропетровской области несколькими днями ранее, 10 февраля, также прогремел взрыв — под стенами городского совета взорвали подозрительную коробку, которую доставили чиновникам по "Новой Почте".