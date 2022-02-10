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Возле мэрии Кривого Рога прогремел взрыв: детали (фото и видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Всех сотрудников эвакуировали из здания Новость обновлена 10 февраля 2022, 13:15
Всех сотрудников эвакуировали из здания

На месте работают взрывотехники и другие службы

В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге произошел взрыв рядом с городским советом. По предварительной информации, была взорвана подозрительная коробка, которую доставили чиновникам по "Новой Почте".

Информацией и видео делятся в местных новостных и Telegram-каналах.

Позже выяснилось, что здание уже было оцеплено правоохранительными органами. Они же и осуществили взрыв посылки, по поводу которой к ним обратились местные чиновники.

Та самая коробка
Та самая коробка

Предварительно из мэрии были эвакуированы все сотрудники, что позволило ускорить процесс разбирательства касаемо неизвестной коробки.

Место происшествия на карте
Место происшествия на карте

Отметим, что в сети имеется информация об отправителе — посылку якобы доставили из Беларуси.

На месте происшествия дежурят представители всех экстренных служб города. Также сообщается, что специалисты не подтвердили наличие взрывчатки внутри коробки — её проверили уже после осуществленного взрыва. Мэрия Кривого Рога на время была оцеплена специальной лентой, дабы ограничить подход обычных граждан.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Напомним, ранее мы писали, что в первых числах февраля серьезный взрыв произошел в одной из многоэтажек Кропивницкого. Инцидент произошел из-за скопления газа, что, в свою очередь, привело к серьезному пожару внутри здания.

Позже "Телеграф" лично побывал на месте происшествия и разузнал, что планируют делать дальше местные жители.

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#Взрыв #Кривой Рог
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