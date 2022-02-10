Возле мэрии Кривого Рога прогремел взрыв: детали (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 213
На месте работают взрывотехники и другие службы
В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге произошел взрыв рядом с городским советом. По предварительной информации, была взорвана подозрительная коробка, которую доставили чиновникам по "Новой Почте".
Информацией и видео делятся в местных новостных и Telegram-каналах.
Позже выяснилось, что здание уже было оцеплено правоохранительными органами. Они же и осуществили взрыв посылки, по поводу которой к ним обратились местные чиновники.
Предварительно из мэрии были эвакуированы все сотрудники, что позволило ускорить процесс разбирательства касаемо неизвестной коробки.
Отметим, что в сети имеется информация об отправителе — посылку якобы доставили из Беларуси.
На месте происшествия дежурят представители всех экстренных служб города. Также сообщается, что специалисты не подтвердили наличие взрывчатки внутри коробки — её проверили уже после осуществленного взрыва. Мэрия Кривого Рога на время была оцеплена специальной лентой, дабы ограничить подход обычных граждан.
Правоохранители выясняют подробности случившегося.
Напомним, ранее мы писали, что в первых числах февраля серьезный взрыв произошел в одной из многоэтажек Кропивницкого. Инцидент произошел из-за скопления газа, что, в свою очередь, привело к серьезному пожару внутри здания.
Позже "Телеграф" лично побывал на месте происшествия и разузнал, что планируют делать дальше местные жители.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-