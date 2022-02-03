Пострадали десятки квартир, людей кормит полевая кухня – что происходит на месте взрыва в Кропивницком (фоторепортаж)

Жертв в результате взрыва могло быть больше

Очередной взрыв в жилом доме в областном центре Кропивницкий, случившийся вечером 2 февраля, стоил жизни 1 человеку, еще трое, в том числе двое детей 8 и 13 лет, пострадали.

Хотя пожар был потушен уже через час после возгорания, работа на месте происшествия не заканчивается.

Что происходит на месте происшествия, изучал сегодня "Телеграф".

Взрыв произошел во время газовых работ?

По словам местных жителей, проживающих на улице Попова, 2 февраля примерно в 15.57 они услышали сильный взрыв, от которого задрожали стекла и даже дома, а также ощутили на себе взрывную волну.

Как оказалось, взрыв произошел в доме №24/1 по улице Попова – на месте тут же разгорелся пожар. К месту происшествия стянули силы ГСЧС, аварийной газовой службы и скорой помощи.

В ходе происшествия погиб мужчина, оказавшийся владельцем квартиры, и еще три человека пострадали, в том числе двое детей. Третьим же, по словам пресс-секретаря Главного управления ГСЧС Оксаны Мачак, оказался работник газовой службы, находившийся в это время в квартире.

Квартиры на 1-4 этаже пострадали сильнее всего

Вместо балкона на 2 этаже - дыра

Стекол лишились все близлежащие к эпицентру взрыва квартиры

Если бы взрыв произошел несколькими часами ранее, пострадавших могло быть гораздо больше, ведь дом с торца примыкает к помещению РАГСа, в котором проходят свадебные церемонии.

Здание РАГСа примыкает к дому в котором случился взрыв

Всего, как сообщили "Телеграфу", в ходе спасательных работ из подъезда, на втором этаже которого случился взрыв, были эвакуированы более 60 человек. Сильнее всего пострадали пять квартир, находившихся на 1-4 этажах подъезда, откуда сотрудниками ГСЧС были эвакуированы 10 жильцов.

Всего же по словам Оксаны Мачак, в той или иной степени пострадали 74 квартиры (главным образом, это остекление). Осколки стекла можно увидеть на расстоянии десятков метров от взрыва, а многие жилые дома лишились стекол в подъездах.

Во дворе одного из близлежащих домов лежат осколки стекла

Осколки стекла можно увидеть и на лавочках

Ночь простоял у дома

Корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте ЧП, увидел десятки людей, окруживших дом.

На месте ЧП работники аварийных слуг, жильцы, зеваки и просто идущие по делам горожане

На всякий случай у дома дежурят пожарные

Среди них — работники ГСЧС, открывшие мобильный пункт обогрева, полицейские, которые организовали охрану имущества временно отселенных из подъезда жильцов, работники мэрии Кропивницкого, собирающие заявления от пострадавших, и работники коммунальных предприятий, ведущие разбор обломков.

Коммунальщики пытаются разбирать повреждения

Задворки дома теперь выглядят вот так

Вид на место взрыва с внутреннего двора

На месте дежурит техника ГСЧС, в том числе пожарный автомобиль, а также развернута полевая кухня, ведь несмотря на то, что всем нуждающимся предложили временный приют в городской гостинице "Турист", некоторые не смогли далеко уйти от своего жилья.

Нуждающиеся могут согреться горячим чаем

Сам подъезд охраняется нарядом патрульной полиции из двух сотрудников.

Наряд полиции охраняет подъезд от непрошенных гостей

"Всю ночь провел около родного дома", — признался "Телеграфу" мужчина, проживающий в одной из наиболее пострадавших квартир.

И он явно не одинок, по словам Оксаны Мачак с утра мобильный пункт обогрева ГСЧС оказал помощь уже примерно 50 обратившимся.

На месте работает пункт обогрева

В настоящий момент ГСЧС и полиция обеспечивают порядок и оказание помощи на месте происшествия, проведение работ по разборке завалов лежит на работниках коммунальных предприятий. Последние также ведут ревизию стекол в подъездах домов, которые были выбиты взрывной волной.

Так выглядят окна подъездов многих близлежащих домов

Как сообщает сайт мэрии Кропивницкого, случившееся признано ЧП объектного уровня.

Взрыв в Кропивницком стал уже вторым ЧП во многоэтажном доме случившемся в последние несколько дней. Ранее взрыв случился в одном из жилых домов Запорожья.