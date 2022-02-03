Постраждали десятки квартир, людей годує польова кухня – що відбувається на місці вибуху у Кропивницькому (фоторепортаж)

Жертв внаслідок вибуху могло бути більше

Черговий вибух у житловому будинку в обласному центрі Кропивницький, що трапився увечері 2 лютого, коштував життя 1 людині, ще троє, зокрема двоє дітей 8 та 13 років, постраждали.

Хоча пожежа була загашена вже через годину після початку, робота на місці події не закінчується.

Що відбувається на місці події, вивчав сьогодні "Телеграф".

Вибух стався під час газових робіт?

За словами місцевих жителів, які мешкають на вулиці Попова, 2 лютого приблизно о 15.57 вони почули сильний вибух, від якого затремтіли шибки і навіть будинки, а також відчули на собі вибухову хвилю.

Як виявилося, вибух стався в будинку №24/1 по вулиці Попова – на місці одразу спалахнула пожежа. До місця події стягнули сили ДСНС, аварійної газової служби та швидкої допомоги.

У ході події загинув чоловік, який опинився власником квартири, і ще троє людей постраждали, зокрема двоє дітей. Третім же, за словами прес-секретаря Головного управління ДСНС Оксани Мачак, виявився працівник газової служби, який у цей час перебував у квартирі.

Квартири на 1-4 поверсі постраждали найсильніше

Замість балкона на 2 поверсі — дірка

Скло вибито у всіх близьких до епіцентру вибуху квартирах

Якби вибух стався декількома годинами раніше, постраждалих могло бути набагато більше, адже будинок з торця примикає до приміщення РАГСу, де відбуваються весільні церемонії.

Будівля РАГСу примикає до будинку, в якому стався вибух

Загалом, як повідомили "Телеграфу", під час рятувальних робіт із під’їзду, на другому поверсі якого стався вибух, було евакуйовано понад 60 людей. Найсильніше постраждали п’ять квартир, що перебували на 1-4 поверхах під’їзду, звідки співробітниками ДСНС було евакуйовано 10 мешканців.

Загалом за словами Оксани Мачак, тією чи іншою мірою постраждали 74 квартири. Уламки скла можна побачити на відстані десятків метрів від вибуху, вибило скло й в інших будинках.

У дворі одного з прилеглих будинків лежать уламки скла

Скло можна побачити і на лавочках

Ніч простояв біля будинку

Кореспондент "Телеграфу", який побував на місці НП, побачив десятки людей, які оточили будинок.

На місці НП працівники аварійних служб, мешканці, роззяви та просто йдучі у справах городяни

Про всяк випадок біля будинку чергують пожежники

Серед них — працівники ДСНС, які відкрили мобільний пункт обігріву, поліцейські, які організували охорону майна тимчасово відселених із під’їзду мешканців, працівники мерії Кропивницького, які збирають заяви від постраждалих, та працівники комунальних підприємств, які ведуть розбір уламків.

Комунальники намагаються розбирати ушкодження

Задвірки будинку тепер виглядають так

Вид на місце вибуху з внутрішнього двору

На місці чергує техніка ДСНС, у тому числі пожежний автомобіль, а також розгорнута польова кухня, адже незважаючи на те, що всім нужденним запропонували тимчасовий притулок у міському готелі "Турист", деякі не змогли далеко піти від свого житла.

Потребувачі можуть зігрітися гарячим чаєм

Сам під’їзд охороняється нарядом патрульної поліції із двох працівників.

Наряд поліції охороняє під’їзд від непроханих гостей

"Всю ніч провів біля рідного дому", — зізнався "Телеграфу" чоловік, який проживає в одній із найбільш постраждалих квартир.

І він явно не самотній, за словами Оксани Мачак, зранку мобільний пункт обігріву ДСНС надав допомогу вже приблизно 50 людям, що звернулися.

На місці працює пункт обігріву

Наразі ДСНС та поліція забезпечують порядок та надання допомоги на місці події, проведення робіт з розбирання завалів лежить на працівниках комунальних підприємств. Останні також ведуть ревізію скла у під’їздах будинків, які були вибиті вибуховою хвилею.

Так виглядають вікна під’їздів багатьох довколишніх будинків

Як повідомляє сайт мерії Кропивницького, інцидент визнано НП об’єктного рівня.

Вибух у Кропивницькому став уже другою НП у багатоповерховому будинку, що трапився в останні кілька днів. Раніше вибух стався в одному із житлових будинків Запоріжжя.