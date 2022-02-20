Пропагандистські плакати та тисячі "тітушок": у Києві викрили організаторів масових заворушень

Протестувальники мали прийти під ОП з плакатами у стилі російської пропаганди.

У Києві планувався замовний мітинг під Офісом Президента, куди мали прийти близько 2000 осіб з плакатами на угоду Росії. Організаторів вдалося викрити правоохоронцям, однак з їх покаранням виникли проблеми.

Про це повідомив колишній заступник голови МВС Антон Геращенко на власній сторінці у Facebook.

З його слів стало відомо, що проплачена акція мала відбутися у Києві під Офісом Президента близько 12:00 неділі, 20 лютого — День річниці загибелі Героїв Небесної сотні.

"Але вчора вранці співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели 5 обшуків і припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів", — повідомив Геращенко.

Відомо, що на акцію за гроші планували залучити від 1500 до 2500 осіб, які мали прийти під ОП з плакатами: "Ні війні з Росією", "Україна не вбивай своїх громадян", "На фиг войну! Весна для любви!". У організаторів також знайшли відомі "візитки Яроша" (Дмитро Ярош — екскерівник "Правого сектора", радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного).

Однак, як написав Геращенко, з покаранням для організаторів акції на догоду російській пропаганді виникли проблеми. Вся річ у тому, що в Україні кримінальної відповідальності за проплачені мітинги немає.

"Шановні народні депутати, давайте приймемо закон про кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених акцій протесту і покінчимо з цим ганебним явищем!", — закликав Геращенко.

Нагадаємо, що це далеко не перший замовний мітинг, який правоохоронцям вдалося попередити. Раніше у МВС розповіли про викриття мережі організаторів замовних акцій, які мали зібрати кількатисячні мітинги зі штучною кров’ю, каретою "швидкої" у Києві та інших великих містах України.