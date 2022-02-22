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У Києві врятували трирічну дитину, яка проковтнула годинник: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Операцію провели без жодного розрізу Новина оновлена 22 лютого 2022, 13:39
Операцію провели без жодного розрізу

Дитина проковтнула годинник під час перегляду мультиків.

У Києві лікарям без жодного розрізу вдалося дістати зі шлунка трирічної дитини годинник, якого хлопчик випадково проковтнув.

Як розповіли у дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", порятунок дитини зайняв у лікарів близько трьох хвилин.

Зазначається, що трирічний хлопчик під час перегляду мультиків будинку грався з годинником і в якусь мить випадково його проковтнув. Батьки екстрено доставили дитину до медустанови, де лікарі терміново розпочали операцію.

Дістати сторонній предмет зі шлунка дитини лікарям вдалося без жодного розрізу.

"Годинник дістали ендоскопічно, без розрізів, завдяки командній роботі анестезіологічної та ендоскопічної бригад. Хлопчик перебував під загальним наркозом з ендотрахеальною інтубацією", — повідомили медики.

Цікавий той факт, що після вилучення годинника зі шлунка він йшов і показував правильний час.

На цей час життю дитини нічого не загрожує, проте хлопчик все ще перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Ось як виглядав годинник у шлунку трирічного хлопчика
Ось як виглядав годинник у шлунку трирічного хлопчика
У лікарів на операцію із вилученням годинника пішло 3 хвилини
У лікарів на операцію із вилученням годинника пішло 3 хвилини

Раніше "Телеграф" повідомляв про порятунок двох хлопчиків у Хмельницькій області, які провалилися під лід під час прогулянки замерзлою водоймою.

Теги:
#Київ #Дитина #Операція #Охматдит #Порятунок
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