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Врятували в останній момент: двоє дітей провалилися під кригу на Хмельниччині (відео, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Один з хлопчиків ледве тримався на плаву Новина оновлена 19 лютого 2022, 13:25
Один з хлопчиків ледве тримався на плаву

Дитяча забава мало не призвела до трагедії

Двоє хлопчаків у місті Волочиськ на Хмельниччині вирішили надвечір погуляти по замерзлому ставку. Вони встигли відійти досить далеко від берега — на два десятки метрів, коли крига тріснула. Обидва хлопчики опинилися у воді. Вибратися самотужки вдалося лише одній дитині. Він у страху втік додому. На допомогу другому хлопцеві, який залишився у замерзлому ставку, рятувальників викликали випадкові перехожі.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Хлопчик у човні рятувальників
Хлопчик у човні рятувальників

Операцію порятунку провели максимально швидко — на лід спустили рятувальний човен та витягли десятирічного Данила. Його негайно відвезли до місцевої лікарні. На оперативному відео рятувальної операції від першої особи видно, що крига на ставку вже з проталинами.

Рятувальна операція

Допомогли дитині співробітники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Їм повідомили очевидці о 16.40 18 лютого. У повідомленні ДСНС наголошується, що трагедії вдалося уникнути дивом.

Хлопчик не міг сам вибратися на кригу
Хлопчик не міг сам вибратися на кригу

Раніше "Телеграф" писав про трагедію у Кривому Розі, де дві школярки впали на лід з труби, якою хотіли перейти водойму. Одну дівчинку врятували місцеві жителі, які почули крики про допомогу. Друга – загинула.

Також на Нікопольщині потонув чоловік, який хотів зняти своє занурення у ополонку на відео.

Теги:
#Діти #Хмельницька область #Провалилися під лід
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