Врятували в останній момент: двоє дітей провалилися під кригу на Хмельниччині (відео, фото)

Дитяча забава мало не призвела до трагедії

Двоє хлопчаків у місті Волочиськ на Хмельниччині вирішили надвечір погуляти по замерзлому ставку. Вони встигли відійти досить далеко від берега — на два десятки метрів, коли крига тріснула. Обидва хлопчики опинилися у воді. Вибратися самотужки вдалося лише одній дитині. Він у страху втік додому. На допомогу другому хлопцеві, який залишився у замерзлому ставку, рятувальників викликали випадкові перехожі.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Хлопчик у човні рятувальників

Операцію порятунку провели максимально швидко — на лід спустили рятувальний човен та витягли десятирічного Данила. Його негайно відвезли до місцевої лікарні. На оперативному відео рятувальної операції від першої особи видно, що крига на ставку вже з проталинами.

Рятувальна операція

Допомогли дитині співробітники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Їм повідомили очевидці о 16.40 18 лютого. У повідомленні ДСНС наголошується, що трагедії вдалося уникнути дивом.

Хлопчик не міг сам вибратися на кригу

Раніше "Телеграф" писав про трагедію у Кривому Розі, де дві школярки впали на лід з труби, якою хотіли перейти водойму. Одну дівчинку врятували місцеві жителі, які почули крики про допомогу. Друга – загинула.

Також на Нікопольщині потонув чоловік, який хотів зняти своє занурення у ополонку на відео.