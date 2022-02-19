Укр

Спасли в последний момент: двое детей провалились под лед на Хмельниччине (видео, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Один из мальчиков с трудом держался на плаву Новость обновлена 19 февраля 2022, 12:35
Один из мальчиков с трудом держался на плаву

Детская забава чуть не привела к трагедии

Двое мальчишек в городе Волочиськ на Хмельниччине решили под вечер погулять по замерзшему пруду. Они успели отойти достаточно далеко от берега — на два десятка метров, когда лед треснул. Оба мальчика оказались в воде. Выбраться самому удалось только одному ребенку. Он в страхе убежал домой. На помощь второму мальчику, который остался в замерзшем пруду, спасателей вызвали случайные прохожие.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Мальчик в лодке спасателей
Мальчик в лодке спасателей

Операцию спасения провели максимально быстро — на лед спустили спасательную лодку и вытащили десятилетнего Даниила. Его экстренно отвезли в местную больницу. На оперативном видео спасательной операции от первого лица видно, что лед на пруду уже с проталинами.

Спасательная операция

Помогли ребенку сотрудники 9 государственной пожарно-спасательной части. Им сообщили очевидцы в 16:40 18 февраля. В сообщении ГСЧС отмечается, что трагедии удалось избежать чудом.

Мальчик не мог сам выбраться на лед
Мальчик не мог сам выбраться на лед

Ранее "Телеграф" писал о трагедии в Кривом Роге, где две школьницы упали на лед с трубы, по которой хотели перейти водоем. Одну девочку спасли местные жители, которые услышали крики о помощи. Вторая — погибла.

Также на Никопольщине утонул мужчина, который хотел заснять свой погружение в прорубь на видео.

Теги:
#Дети #Хмельницкая область #Провалились под лед
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