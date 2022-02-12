В Кривом Роге две школьницы провалились под лед: спасти удалось лишь одну (фото, видео)

Одну из школьниц удалось спасти прохожим.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) две несовершеннолетние девочки провалились под лед, вследствие чего одна из них погибла.

Об этом сообщает издание "СВОИ".

Отмечается, что девочки пытались перейти через водоем по трубе, но поскользнулись и провалились под лед. Крики о помощи услышала местная жительница, которая сообщила об этом мужу. Тот не стал тянуть время, а бросился на помощь вместе с несколькими другими парнями. В результате одну из школьниц удалось вытащить на сушу.

Прибывшие на место патрульные сразу же увезли 11-летнюю девочку в больницу, где ей оказывается медицинская помощь. Тело другой девочки пришлось в течение почти двух часов искать водолазам, спасти ее не удалось.

Девочки провалились под лед в Кривом Роге

Тем временем в сети показали видео с места спасательной операции, однако по этическим соображениям публиковать его здесь "Телеграф" не станет. Однако с ними можно ознакомиться по этой ссылке (строго 18+).

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области мужчина ради зрелищного видео нырнул в прорубь на глазах у своей жены, но выбраться наружу уже не смог. Его тело смогли найти лишь спустя сутки на глубине в 4 метра.