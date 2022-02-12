У Кривому Розі дві школярки провалилися під кригу: врятувати вдалося лише одну (фото, відео)

Одну зі школярок вдалося врятувати перехожим.

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) дві неповнолітні дівчинки провалилися під кригу, внаслідок чого одна з них загинула.

Про це повідомляє видання "СВОЇ".

Зазначається, що дівчата намагалися перейти через водойму по трубі, але послизнулися і провалилися під лід. Крики про допомогу почула місцева мешканка, яка повідомила про це чоловіка. Той не став тягнути час, а кинувся на допомогу разом із декількома іншими хлопцями. В результаті одну зі школярок вдалося витягнути на сушу.

Патрульні, що прибули на місце, відразу ж відвезли 11-річну дівчинку в лікарню, де їй надається медична допомога. Тіло іншої дівчинки довелося майже дві години шукати водолазам, врятувати її не вдалося.

Дівчата провалилися під кригу у Кривому Розі

Тим часом у мережі показали відео з місця рятувальної операції, однак з етичних міркувань публікувати його тут "Телеграф" не стане. Однак з ними можна ознайомитися за цим посиланням (18+).

Як повідомлялося раніше, на Дніпропетровщині чоловік заради видовищного відео пірнув у ополонку на очах у своєї дружини, але вибратися назовні вже не зміг. Його тіло змогли знайти лише через добу на глибині 4 метри.