Чоловік стрибнув у ополонку і потонув на очах у дружини: у чому була його помилка

Перш ніж ризикувати життям, лікарі та рятувальники радять оцінити небезпеку

Екстремали, готові випробувати свої сили у нестандартних ситуаціях та забавах, були завжди. Але саме зараз, коли в соцмережах стали настільки популярні відеосюжети ризикованих авантюр, їх побільшало. Водночас ситуації, зняті в момент скоєння безрозсудних вчинків, дозволяють визначити, де допущено фатальну помилку.

Кілька днів тому інформпростір потрясло відео, зняте в селі Капулівка Дніпропетровської області, коли 38-річний чоловік на очах у дружини та друга "солдатиком" стрибнув у зроблену в льоду річці ополонку розміром менше квадратного метра. Камера продовжувала знімати ополонку, а відчайдушний пірнальник все не показувався з води. Близькі люди запанікували, намагалися роздивитись його під досить товстим льодом, мали намір навіть випиляти бензопилою новий отвір для порятунку людини, але не могли визначити, де він знаходиться.

Фінал сумний: водолази ДСНС виявили його тіло майже за добу за 20 метрів від берега на глибині 4 метрів.

Тіло загиблого виявили на глибині 4 метри

Подібні надзвичайні події трапляються в зимовий час у різних регіонах України. "Телеграф" попросив керівника пресслужби головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляну Пацюк пояснити, яких помилок припускаються любителі зимового купання та як їх уникнути.

"Варто врахувати, що в будь-якій річці завжди є течія, і людина, яка опинилася в крижаній воді, може бути нею підхоплена, — нагадує Іляна. — Чому трапляються трагедії? Тому що люди не враховують фактори, які відбуваються в цьому місці й зараз. Є безліч доданків, які можуть спричинити те, що людина потоне. Ті ж лікарі попереджають, що у людини від холодної води може статися миттєвий судинний спазм".

Що стосується течії, то співрозмовниця наводить приклад НП в Російській Федерації, коли 40-річна жінка в Водохреща вирішила після лазні поринути в ополонку, але її відразу затягло під лід – на очах у чоловіка та власних дітей. "Лікарі описують весь психологічний жах людини, яка опинилася в такій ситуації, адже вона не вмирає миттєво".

Іляна Пацюк наголошує, що навіть професійних водолазів, яким доводиться опускатися під лід, завжди фіксують спеціальною рятувальною мотузкою, щоб можна було витягнути з води.

Водолазів страхують спеціальною мотузкою

"Всі люди, які потонули останнім часом, або пірнали "рибкою (щучкою)", або стрибали у воду "солдатиком" – ніхто з них не заходив у воду поступово, відчуваючи дно. Пам’ятаєте, що на Водохрещі на Київщині потонув 53- літній чоловік? Так там навіть рятувальники перебували! Але він був у нетверезому стані, хвалився, що великий "фахівець". Пірнув "рибкою", хоча там був обладнаний захід з берега. І теж відразу пішов під лід. Хто знає — вдарився він або ні, був там спазм судин чи ні, або його просто одразу забрало сильною течією. Його тіло знайшли за 13 метрів від ополонки".

Чоловік ігнорував захід з берега та пірнув під лід

Варто також враховувати рельєф дна та глибину водойми. Небезпечно пірнати в ополонку далеко від берега. "У нас в Очакові був такий епізод: чоловік пірнув біля пірса, до якого пристає "Ракета" (судно на підводних крилах — Авт.) і зламав собі шию, хоча до берега було понад 20 метрів". Крім того, в озерах можуть бути ями, корчі, каміння та водорості.

"Головний меседж, який ми щороку намагаємося донести до наших громадян: пірнати в ополонку — небезпечно! Тобто, любителям адреналіну в крові ми рекомендуємо заходити у воду поступово, плавно, бажано в знайомих або обладнаних місцях, і не пірнати з головою. Не варто відчувати долю гіпертонікам, людям, які мають серцево-судинні та неврологічні захворювання, цукровий діабет та низку інших хвороб".

На жаль, занурення у крижану купіль бувають і спонтанними. "Ми лише тиждень тому за плюсової температури "виловили" з річки Інгул 43-річного чоловіка, який 40 хвилин простояв у воді майже по горло! Причому, знаходився за три сотні метрів від берега. Ось результат необдуманої прогулянки слабким льодом".

Чоловік провалився під кригу і 40 хвилин залишався у воді по горло

Промерзлий наскрізь громадянин сам оцінив свій вчинок, коли рятувальники витягли його на берег: "Ось я долбо**!"

Льодове купання може обернутися лихом для здоров’я

Як згадує Іляна, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Але чи компенсувала внутрішня температура температуру навколишнього середовища – невідомо.

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