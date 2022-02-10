Чоловік стрибнув у ополонку і потонув на очах у дружини: у чому була його помилка
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 658
Перш ніж ризикувати життям, лікарі та рятувальники радять оцінити небезпеку
Екстремали, готові випробувати свої сили у нестандартних ситуаціях та забавах, були завжди. Але саме зараз, коли в соцмережах стали настільки популярні відеосюжети ризикованих авантюр, їх побільшало. Водночас ситуації, зняті в момент скоєння безрозсудних вчинків, дозволяють визначити, де допущено фатальну помилку.
Кілька днів тому інформпростір потрясло відео, зняте в селі Капулівка Дніпропетровської області, коли 38-річний чоловік на очах у дружини та друга "солдатиком" стрибнув у зроблену в льоду річці ополонку розміром менше квадратного метра. Камера продовжувала знімати ополонку, а відчайдушний пірнальник все не показувався з води. Близькі люди запанікували, намагалися роздивитись його під досить товстим льодом, мали намір навіть випиляти бензопилою новий отвір для порятунку людини, але не могли визначити, де він знаходиться.
Фінал сумний: водолази ДСНС виявили його тіло майже за добу за 20 метрів від берега на глибині 4 метрів.
Подібні надзвичайні події трапляються в зимовий час у різних регіонах України. "Телеграф" попросив керівника пресслужби головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляну Пацюк пояснити, яких помилок припускаються любителі зимового купання та як їх уникнути.
"Варто врахувати, що в будь-якій річці завжди є течія, і людина, яка опинилася в крижаній воді, може бути нею підхоплена, — нагадує Іляна. — Чому трапляються трагедії? Тому що люди не враховують фактори, які відбуваються в цьому місці й зараз. Є безліч доданків, які можуть спричинити те, що людина потоне. Ті ж лікарі попереджають, що у людини від холодної води може статися миттєвий судинний спазм".
Що стосується течії, то співрозмовниця наводить приклад НП в Російській Федерації, коли 40-річна жінка в Водохреща вирішила після лазні поринути в ополонку, але її відразу затягло під лід – на очах у чоловіка та власних дітей. "Лікарі описують весь психологічний жах людини, яка опинилася в такій ситуації, адже вона не вмирає миттєво".
Іляна Пацюк наголошує, що навіть професійних водолазів, яким доводиться опускатися під лід, завжди фіксують спеціальною рятувальною мотузкою, щоб можна було витягнути з води.
"Всі люди, які потонули останнім часом, або пірнали "рибкою (щучкою)", або стрибали у воду "солдатиком" – ніхто з них не заходив у воду поступово, відчуваючи дно. Пам’ятаєте, що на Водохрещі на Київщині потонув 53- літній чоловік? Так там навіть рятувальники перебували! Але він був у нетверезому стані, хвалився, що великий "фахівець". Пірнув "рибкою", хоча там був обладнаний захід з берега. І теж відразу пішов під лід. Хто знає — вдарився він або ні, був там спазм судин чи ні, або його просто одразу забрало сильною течією. Його тіло знайшли за 13 метрів від ополонки".
Варто також враховувати рельєф дна та глибину водойми. Небезпечно пірнати в ополонку далеко від берега. "У нас в Очакові був такий епізод: чоловік пірнув біля пірса, до якого пристає "Ракета" (судно на підводних крилах — Авт.) і зламав собі шию, хоча до берега було понад 20 метрів". Крім того, в озерах можуть бути ями, корчі, каміння та водорості.
"Головний меседж, який ми щороку намагаємося донести до наших громадян: пірнати в ополонку — небезпечно! Тобто, любителям адреналіну в крові ми рекомендуємо заходити у воду поступово, плавно, бажано в знайомих або обладнаних місцях, і не пірнати з головою. Не варто відчувати долю гіпертонікам, людям, які мають серцево-судинні та неврологічні захворювання, цукровий діабет та низку інших хвороб".
На жаль, занурення у крижану купіль бувають і спонтанними. "Ми лише тиждень тому за плюсової температури "виловили" з річки Інгул 43-річного чоловіка, який 40 хвилин простояв у воді майже по горло! Причому, знаходився за три сотні метрів від берега. Ось результат необдуманої прогулянки слабким льодом".
Промерзлий наскрізь громадянин сам оцінив свій вчинок, коли рятувальники витягли його на берег: "Ось я долбо**!"
Як згадує Іляна, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Але чи компенсувала внутрішня температура температуру навколишнього середовища – невідомо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як сильно травмувалася на швидкісному спуску на Олімпіаді в Пекіні сноубордистка з Андорри.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-