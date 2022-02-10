Рус

Спортсменку забрали з траси на ношах після жорсткого падіння на Олімпіаді (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Маева Естевес Новина оновлена 10 лютого 2022, 15:38
Маева Естевес

Постраждала представниця Андорри.

Під час кваліфікаційних змагань зі сноуборд-кроссу на Олімпійських іграх у Пекіні важку травму зазнала спортсменка з Андорри Маева Естевес.

Відповідний момент потрапив до офіційної трансляції змагань.

Сноубордистка двічі падала під час перегонів, але після другого падіння продовжувати змагання вона вже не могла. Маева зуміла піднятися і навіть трохи пройтися, проте після надання першої допомоги було ухвалено рішення про її госпіталізацію, дівчину забрали з траси на ношах.

Перемогу у сноуборд-кросі серед жінок здобула американська сноубордистка Ліндсі Джейкобелліс. Цікаво, що Естевес була флагоносцем збірної Андорри на відкритті Олімпійських ігор у Китаї.

Відео падіння Естевес доступне в мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американська спортсменка Ніна О’Браєн під час змагань з гірськолижного спорту вкрай невдало впала на повному ходу.

10 лютого на Олімпіаді-2022 у Пекіні проходить шостий змагальний день. Залишилося розіграти лише один комплект медалей.

Теги:
#Олімпіада 2022
Навчальні воєнні дії триватимуть 10 днів
Новини СНД
Навчання РФ та Білорусі: наскільки близько вони до України, карта
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Навчальні воєнні дії триватимуть 10 днів
Навчання РФ та Білорусі: наскільки близько вони до України, карта
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак
У Зеленського чекають на його зустріч із Путіним і окреслили “червоні лінії” по Донбасу
Дата публікації
Категорія
Український бізнесмен Олександр Ярославський
ЗМІ повідомили про смертельну аварію з кортежем Ярославського - сам бізнесмен уже дав коментар
Дата публікації
Категорія
Усіх співробітників евакуювали з будівлі
Біля мерії Кривого Рогу пролунав вибух: деталі (фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Іван Шмуратко
Фігурне катання та надії України на медаль: онлайн-трансляція 6-го ігрового дня на Олімпіаді-2022