Спортсменку забрали з траси на ношах після жорсткого падіння на Олімпіаді (відео)

Постраждала представниця Андорри.

Під час кваліфікаційних змагань зі сноуборд-кроссу на Олімпійських іграх у Пекіні важку травму зазнала спортсменка з Андорри Маева Естевес.

Відповідний момент потрапив до офіційної трансляції змагань.

Сноубордистка двічі падала під час перегонів, але після другого падіння продовжувати змагання вона вже не могла. Маева зуміла піднятися і навіть трохи пройтися, проте після надання першої допомоги було ухвалено рішення про її госпіталізацію, дівчину забрали з траси на ношах.

Перемогу у сноуборд-кросі серед жінок здобула американська сноубордистка Ліндсі Джейкобелліс. Цікаво, що Естевес була флагоносцем збірної Андорри на відкритті Олімпійських ігор у Китаї.

Відео падіння Естевес доступне в мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американська спортсменка Ніна О’Браєн під час змагань з гірськолижного спорту вкрай невдало впала на повному ходу.

10 лютого на Олімпіаді-2022 у Пекіні проходить шостий змагальний день. Залишилося розіграти лише один комплект медалей.