Спортсменку унесли с трассы на носилках после жесткого падения на Олимпиаде (видео)

Пострадала представительница Андорры.

Во время квалификационных соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине тяжелую травму получила спортсменка из Андорры Маэва Эстевес.

Соответсвующий момент попал в официальную трансляцию соревнований.

Сноубордистка дважды падала во время гонки, однако после второго падения продолжать соревнования она уже не могла. Маэва сумела подняться и даже немного пройтись, однако после оказания первой помощи было принято решение о ее госпитализации, девушку унесли с трассы на носилках.

Победу в сноуборд-кроссе среди женщин одержала американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис. Примечательно, что Эстевес являлась флагоносцем сборной Андорры на открытии Олимпийских игр в Китае.

Видео падения Эстевес доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что американская спорстменка Нина О'Брайэн во время соревнований по горнолыжному спорту крайне неудачно упала на полном ходу.

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит шестой соревновательный день. Осталось разыграть лишь один комплект медалей.