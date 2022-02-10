Мужчина прыгнул в прорубь и утонул на глазах у жены: в чем была его ошибка

Прежде, чем рисковать жизнью, врачи и спасатели советуют оценить опасность

Экстремалы, готовые испробовать свои силы в нестандартных ситуациях и забавах, были всегда. Но именно сейчас, когда в соцсетях стали столь популярны видеосюжеты рискованных авантюр, их стало больше. В то же время, ситуации, заснятые в момент совершения безрассудных поступков, позволяют определить, где допущена роковая ошибка.

Несколько дней назад информпространство потрясло видео, снятое в селе Капуловка Днепропетровской области, когда 38-летний мужчина на глазах у жены и друга "солдатиком" прыгнул в выпиленную во льду реки прорубь размером менее квадратного метра. Камера продолжала снимать прорубь, а отчаянный ныряльщик все не показывался из воды. Близкие люди запаниковали, пытались разглядеть его под достаточно толстым льдом, намеревались даже выпилить бензопилой новое отверстие для спасения человека, но не могли определить, где он находится.

Финал печален: водолазы ГСЧС обнаружили его тело спустя почти сутки в 20 метрах от берега на глубине 4 метров.

Тело погибшего обнаружили на глубине 4 метра

Подобные ЧП случаются в зимнее время разных регионах Украины. "Телеграф" попросил руководителя пресс-службы главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляну Пацюк объяснить, какие ошибки допускают любители зимнего купания и как их избежать.

"Стоит учесть, что в любой реке всегда есть течение, и человек, оказавшийся в ледяной воде, может быть им подхвачен, — напоминает Иляна. – Почему случаются трагедии? Потому что люди не учитывают факторы, которые происходят в данном месте в данное время. Есть множество слагаемых, которые могут послужить причиной того, что человек утонет. Те же врачи предупреждают, что у человека от холодной воды может случиться моментальный сосудистый спазм".

Что касается течения, то собеседница приводит в пример ЧП в Российской Федерации, когда 40-летняя женщина в Крещение решила после бани окунуться в прорубь, но ее тотчас затянуло под лед – на глазах у мужа и детей. "Врачи описывают весь психологический ужас человека, оказавшегося в такой ситуации, ведь он не умирает мгновенно".

Иляна Пацюк подчеркивает, что даже профессиональных водолазов, которым приходится опускаться под лед, всегда фиксируют специальной спасательной веревкой, чтобы можно было вытянуть из воды.

Водолазов страхуют специальной веревкой

"Все люди, которые утонули в последнее время, либо ныряли "рыбкой (щучкой)", либо прыгали в воду "солдатиком" – никто из них не заходил в воду постепенно, ощущая дно. Помните, что на Крещение в Киевской области утонул 53-летний мужчина? Так там даже спасатели находились! Но он был в нетрезвом состоянии, хвастался, что большой "специалист". Нырнул "рыбкой", хотя там был оборудованный заход с берега. И тоже сразу ушел под лед. Кто знает – ударился он или нет, был там спазм сосудов или нет, или его просто сразу унесло сильным течением. Его тело нашли в 13-ти метрах от проруби".

Мужчина игнорировал заход с берега и нырнул под лед

Стоит также учитывать рельеф дна и глубину водоема. Опасно нырять в прорубь далеко от берега. "У нас в Очакове был такой эпизод: мужчина нырнул у пирса, к которому пристает "Ракета"(судно на подводных крыльях – Авт.) и сломал себе шею, хотя до берега было больше 20 метров". Кроме того, в озерах могут быть ямы, коряги, камни и водоросли.

"Главный мессендж, который мы ежегодно стараемся донести до наших граждан: нырять в прорубь – небезопасно! То есть, любителям адреналина в крови мы рекомендуем заходить в воду постепенно, плавно, желательно в знакомых или оборудованных местах, и не нырять с головой. Не стоит испытывать судьбу гипертоникам, людям, имеющим сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, сахарный диабет и ряд других болезней".

К сожалению, окунания в ледяную купель бывают и спонтанными. "Мы только неделю назад при плюсовой температуре "выловили" из реки Ингул 43-летнего мужчину, который 40 минут простоял в воде почти по горло! Причем, находился в трех сотнях метров от берега. Вот результат необдуманной прогулки по слабому льду".

Мужчина провалился под лед и 40 минут оставался в воде по горло

Промерзший насквозь гражданин сам оценил свой поступок, когда спасатели вытащили его на берег: "Вот я долбо**!".

Ледовое купание может обернуться бедой для здоровья

Как вспоминает Иляна, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Но компенсировала ли внутренняя температура температуру окружающей среды – неизвестно.

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