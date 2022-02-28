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З 1-го березня у Києві суворо заборонено продавати алкоголь

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Віталій Кличко Новина оновлена 28 лютого 2022, 20:13
Віталій Кличко

Пересуватися містом пішки в комендантську годину суворо заборонено

Віталій Кличко у свіжому зверненні до мешканців столиці розповів про поточну ситуацію у Києві.

Ситуація у місті така:

– Комендантська година, починаючи з сьогодні, вводиться з 20:00 до 07:00;

– транспорт зупиняється з 19:00 до 08:00;

– магазини, аптеки працюють з 08:00 до 19:00;

– пересуватися пішки в комендантську годину суворо заборонено. Пересуватися можна лише за спецперепустками військового зразка, попередні пропуски більше не діють;

- З завтрашнього дня суворо забороняється продаж алкоголю;

– підвищення цін на продукти, ліки та товари першої необхідності – рівнозначне мародерству;

– Європа надсилає гуманітарну допомогу.

Раніше росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова. Ракети прилітають на дороги, тротуари, потрапляють у будівлі та будинки. На одному із відео можна побачити, як мирні жителі загинули поблизу одного з автоматів для видачі води.

Під удар окупантів потрапляють і автомобілі, які на момент обстрілу рухалися дорогою. Зазначимо, що точна кількість жертв поки невідома, але йдеться не про поодинокі смерті, а про велику кількість загиблих.

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#Україна #Росія #Війна
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