З 1-го березня у Києві суворо заборонено продавати алкоголь
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 374
Пересуватися містом пішки в комендантську годину суворо заборонено
Віталій Кличко у свіжому зверненні до мешканців столиці розповів про поточну ситуацію у Києві.
Ситуація у місті така:
– Комендантська година, починаючи з сьогодні, вводиться з 20:00 до 07:00;
– транспорт зупиняється з 19:00 до 08:00;
– магазини, аптеки працюють з 08:00 до 19:00;
– пересуватися пішки в комендантську годину суворо заборонено. Пересуватися можна лише за спецперепустками військового зразка, попередні пропуски більше не діють;
- З завтрашнього дня суворо забороняється продаж алкоголю;
– підвищення цін на продукти, ліки та товари першої необхідності – рівнозначне мародерству;
– Європа надсилає гуманітарну допомогу.
Раніше росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова. Ракети прилітають на дороги, тротуари, потрапляють у будівлі та будинки. На одному із відео можна побачити, як мирні жителі загинули поблизу одного з автоматів для видачі води.
Під удар окупантів потрапляють і автомобілі, які на момент обстрілу рухалися дорогою. Зазначимо, що точна кількість жертв поки невідома, але йдеться не про поодинокі смерті, а про велику кількість загиблих.
- Дата публікації
-
- Категорія
-