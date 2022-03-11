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Колону російських окупантів під Києвом показали на супутникових знімках

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Колона російських військ під Києвом Новина оновлена 11 березня 2022, 08:49
Колона російських військ під Києвом

Видання BBC пише, що такі переміщення окупантів можуть свідчити про новий наступ на Київ

Компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки, що показують передислокацію російської військової колони під Києвом. Кадри зроблено протягом останньої доби.

Знімки публікує CNN.

Виходячи з цих кадрів можна зробити висновок, що велика російська військова колона, яка раніше розміщувалася під Києвом, "переважно розосереджена і передислокована".

Так, видання BBC зазначає, що, виходячи з даних Maxar, частини колони, яку востаннє бачили біля аеропорту "Антонов" на північний захід від Києва (біля Гостомеля), тепер посіли позиції у прилеглих містах. Інші її частини знаходяться на північ, а артилерія вже знаходиться на вогневих позиціях.

"Є побоювання, що це може сигналізувати про новий наступ на Київ", — зазначає видання.

Як повідомляв "Телеграф", росія все частіше б’є по українських містах здалеку, армія росії стала частіше використовувати бомбардування, запуск ракет з авіації, пересувних ракетних установок. Таку зміну тактики відзначили у США. Була також опублікована карта руху військ росії.

Теги:
#Київ #Росія #Війна
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