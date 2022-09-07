Побиття школярки в Києві: стало відомо про долю дівчат, які це зробили

Внаслідок побиття школярки поліція затримала трьох підозрюваних

Відділ комунікації поліції Києва повідомив, що нещодавно правоохоронні органи отримали інформацію від чоловіка про побиття його доньки однокласницями. Пізніше був виявлений і відеозапис конфлікту, що стався між школярками.

Кадр з відеозапису побиття

"За фактом хуліганства слідчі Дарницького управління поліції розпочали досудове розслідування та встановили двох киянок, які наносили тілесні ушкодження школярці", — йдеться в повідомленні.

Утім, згодом з'ясувалося, що до побиття дівчини була причетна ще одна школярка.

"Відомо, що правопорушниця, 2005 року народження, також декілька разів вдарила потерпілу. Також відносно порушниці поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 175-1 — куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та ст. 178 — розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді, Кодексу України про адміністративні правопорушення", — підкреслюють у пресслужбі.

Врешті-решт, слідчий Дарницького управління поліції повідомив трьом дівчатам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Крім того, на батьків усіх трьох фігуранток склали адміністративні матеріали за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки кримінального правопорушення, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повідомлення поліції Києва 7 вересня

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