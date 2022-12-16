Метро в Києві не працюватиме до кінця дня: що відбувається на станціях

Станції працюють в режимі укриття, але поїзди ходити не будуть

Внаслідок масованої ракетної атаки у п'ятницю, 16 грудня, в столиці проблеми з роботою метрополітену. Як передає кореспондент "Телеграфу", на станції "Позняки" пасажири заходять на станцію, оплачують проїзд, але співробітники попереджають, що поїзди у підземці не ходять. Попередньо, через брак електроенергії.

В поїзд на станції "Позняки" зайшло багато людей. Всі очікували, поки запрацює підземка, однак пізніше всіх пасажирів попросили вийти з вагону. На станції величезний натовп.

Потяги не ходять навіть після закінчення повітряної тривоги.

Працівники станції по гучномовцях повідомляють, що наразі невідомо, коли метро запрацює належним чином.

Зазначимо, що під час тривоги, яка тривала чотири години, на станції "Позняки" двічі вимикалось освітлення. Але дуже швидко вмикали резервне живлення.

Метро в Києві не працюватиме щонайменше до кінця дня, повідомили в КМДА. Станції працюють в режимі укриття, але поїзди ходити не будуть.

Як працюватиме метро в умовах повної відсутності електрики, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. За його словами, рух поїздів метрополітену призупинятиметься. Підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені. На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Середня температура на станціях підземки становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі, порадив Кличко.