"Офіс, як у Google". Цілодобовий сучасний коворкінг у Києві витримав всі блекаути

Локації BeeWorking стали такими собі пунктами незламності для представників багатьох творчих професій

Вміння адаптуватись — без сумніву, суперсила кожного українця. Ні війна, ні перебої зі світлом не зупинять тих, хто хоче творити та створювати щось своє.

Досягати свого та працювати навіть в умовах блекауту нині допомагають сучасні коворкінги, на які ще рік тому далеко не всі звертали увагу. По суті це сучасні офіси, де можна орендувати робоче місце хоч на день, хоч на місяць, хоч на декілька годин. Для зручності клієнтів їх забезпечують безперебійною електрикою та інтернетом, що дозволяє не зважати на зовнішні фактори.

Як стало відомо "Телеграфу", дві таких локації мережі BeeWorking розташовані на Подолі та неподалік ВДНГ і вже користуються шаленим попитом у бізнесменів, ФОПів й пересічних громадян. Ми побували в BeeWorking поблизу Виставкового центру (вул.Ломоносова, 73з) та влаштували йому перевірку на незламність.

Місця для роботи, укриття, затишні кімнати для перемовин, ігрові зони, тренажерний зал та навіть душ з кімнатою відпочинку та кінозалом — далеко не весь перелік плюсів цієї активної точки на столичній мапі.

Як повідомила нам головний менеджер BeeWorking Анастасія Чумак, 6-ти поверховий коворкінг на Ломоносова може вмістити одночасно до 750 чоловік. Інтернет-покриття забезпечується мережею Starlink другого покоління, а коли на масиві планово-аварійно вимикається світло, будівля живиться за рахунок потужного генератора.

До речі, ще однією "родзинкою" є політика закладу pet-friendly (дозволено приходити з будь-якими своїми тваринками). Не будуть сумувати тут і діти — для них є зона для розваг, настільні та комп'ютерні ігри, працює великий телевізор. Тож на роботу можна спокійно брати своїх пухнастиків і дітлахів, щоб були поряд під наглядом та не сумували.

"Якщо говорити про офіси, ми дуже гнучкі в тому плані, що зараз на ринку нерухомості є великі компанії, які не хочуть знімати офісні приміщення на всіх співробітників. У нас же є можливість, наприклад, зняти локації умовно на 5-10 людей і більше. Якщо ж в компанії є наприклад 50 працівників, вона нам просто кидає список людей, хто потенційно може ходити на роботу, — і вони можуть без проблем у нас працювати. Працівники у такому разі просто міняються, кому коли треба. Так, раптом комусь вимкнули світло, вони йдуть працювати в наш коворкінг, щоб просто не переплачувати за офісні квадратні метри в бізнес-центрах", — каже Анастасія.

Вона також уточнила, що вартість абонементу на одну людину стартує від $20 (731 гривня). Кінцева вартість залежить від часу, який конкретна особа планує перебувати в коворкінгу.

Що стосується укриття, за оцінкою "Телеграфа", воно на luxury рівні — без перебільшення в Києві кращих умов ми не зустрічали. Йдеться і про інтер'єр, і про дизайн кімнат/приміщень, і про місця для сну, і про атмосферу. Всередині реально відчуваєш себе у безпеці.

"Навіть під час вибухів в укритті не відчувається такого страху. Люди просто собі спускаються під час повітряної тривоги, у них там є світло, тепло, інтернет, чай, вода, кава, печиво. Там же знаходяться душові кімнати, спортзал, кімната відпочинку. Хтось в укритті може грати у FIFA, а хтось може бігати на доріжках для фітнесу. Це таке бомбосховище "10+ зірок". Укриття може функціонувати навіть в ситуаціях з відключеннями світла, вимкненням інтернету тощо. По фідбекам резидентів і за моїми відчуттями, ми така собі Швейцарія в Україні. Тут така атмосфера, що наче за стінами в країні війни зовсім немає. Ми намагаємося зробити тут такі умови, щоб всі наші резиденти відчували себе комфортно, аби вони працювали і насолоджувалися життям", — зазначає топменеджеркиня.

За її словами, навіть під час останнього масованого ракетного обстрілу Києва 6 грудня, коли місто пережило багаточасовий блекаут, в коворкінгу світло пропадало максимум на 2-4 години. А за весь час війни рекорд перебування людей у бомбосховищі, які буквально там "прописалися" з ноутбуками, становив біля 60 осіб.

"Думаю, що за рівнем, ми — як офіс Google, тому що це ж не просто приміщення, куди ти приходиш працювати. Ти тут окрім праці можеш відпочити, сходити в душ, зайнятися спортом. І дуже великий наш плюс у тому, що в Beeworking працюють багато людей з різних сфер і у нас будується ефективне community. Наприклад, у нас є студія дизайну, яка робила додаток і сайт для інших наших резидентів. Тобто люди один одного познаходили і спрацювалися. У нас, умовно кажучи, можна жити: душ є, спати є де, і кафе є, де можна поїсти", — резюмує Анастасія Чумак.

Не зайвим буде нагадати, що коворкінг у широкому сенсі — модель організації роботи людей, найчастіше фрилансерів, з різним типом зайнятості у єдиному робочому просторі; По-простому — колективний офіс. Коворкінги характеризує гнучка організація робочого простору і прагнення до формування спільноти резидентів та внутрішньої культури.

Зазначимо, що Beeworking потрапив до підбірки топ-коворкінгів Києва, які функціонують навіть під час блекаутів.