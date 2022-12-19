"Офис, как у Google". Круглосуточный современный коворкинг в Киеве выдержал все блэкауты

Локации BeeWorking стали этакими пунктами несокрушимости для представителей многих творческих профессий

Умение адаптироваться – без сомнения, суперсила каждого украинца. Ни война, ни перебои со светом не остановят тех, кто хочет творить и создавать что-нибудь свое.

Достигать своего и работать даже в условиях блэкаута сейчас помогают современные коворкинги, на которые еще год назад далеко не все обращали внимание. По сути, это современные офисы, где можно арендовать рабочее место хоть на день, хоть на месяц, хоть на несколько часов. Для удобства клиентов их обеспечивают бесперебойным электричеством и интернетом, что позволяет не учитывать внешние факторы.

Как стало известно "Телеграфу", две такие локации сети BeeWorking расположены на Подоле и недалеко от ВДНХ и уже пользуются безумным спросом у бизнесменов, ФЛПов и рядовых граждан. Мы побывали в BeeWorking вблизи Выставочного центра (ул.Ломоносова, 73з) и устроили ему проверку на несокрушимость.

Места для работы, укрытие, уютные переговорные комнаты, игровые зоны, тренажерный зал и даже душ с комнатой отдыха и кинозалом — далеко не весь перечень плюсов этой активной точки на столичной карте.

Как сообщила нам главный менеджер BeeWorking Анастасия Чумак, 6-ти этажный коворкинг на Ломоносове может вместить одновременно до 750 человек. Интернет-покрытие снабжается сетью Starlink второго поколения, а когда на массиве планово-аварийно выключается свет, здание питается за счет мощного генератора.

Кстати, еще одной "изюминкой" является политика заведения pet-friendly (разрешено приходить с любыми своими животными). Не будут скучать здесь и дети – для них есть зона для развлечений, настольные и компьютерные игры, работает большой телевизор. Поэтому на работу можно спокойно брать своих пушистиков и детей, чтобы были рядом под присмотром и не скучали.

"Если говорить об офисах, мы очень гибки в том плане, что сейчас на рынке недвижимости есть крупные компании, которые не хотят снимать офисные помещения на всех сотрудников. У нас же есть возможность, например, снять локации условно на 5-10 человек и более. Если же у компании есть, например, 50 работников, она нам просто бросает список людей, кто потенциально может ходить на работу, — и они могут без проблем у нас работать. Работники в таком случае просто меняются, кому когда надо. В частности, вдруг кому-то внезапно отключили свет, они идут работать в наш коворкинг, чтобы просто не переплачивать за офисные квадратные метры в бизнес-центрах", – говорит Анастасия.

Она также уточнила, что стоимость абонемента на одного человека стартует от $20 (731 гривна). Конечная стоимость зависит от времени, которое конкретное лицо планирует находиться в коворкинге.

Что касается укрытия, по оценке "Телеграфа", оно на luxury уровне – без преувеличения в Киеве лучших условий мы не встречали. Речь идет и об интерьере, и о дизайне комнат/помещений, и о местах для сна, и об атмосфере. Внутри реально ощущаешь себя в безопасности.

"Даже при взрывах в укрытии не чувствуется такого страха. Люди просто себе спускаются во время воздушной тревоги, у них там есть свет, тепло, интернет, чай, вода, кофе, печенье. Там же находятся душевые комнаты, спортзал, комната отдыха. Кто-то в укрытии может играть в FIFA, а кто-то может бегать на дорожках для фитнеса. Это такое бомбоубежище "10+ звезд". Укрытие может функционировать даже в ситуациях с отключениями света, отключением интернета и т.д. По фидбэкам резидентов и по моим ощущениям, мы такая себе Швейцария в Украине. Здесь такая атмосфера, что словно за стенами в стране войны совсем нет. Мы пытаемся сделать здесь такие условия, чтобы все наши резиденты чувствовали себя комфортно, чтобы они работали и наслаждались жизнью", — отмечает топ-менеджер.

По ее словам, даже во время последнего массированного ракетного обстрела Киева 6 декабря, когда город пережил многочасовой блэкаут, в коворкинге свет пропадал максимум на 2-4 часа. А за все время войны рекорд пребывания людей в бомбоубежище, буквально там "прописавшихся" с ноутбуками, составлял около 60 человек.

"Думаю, что по уровню, мы — как офис Google, потому что это же не просто помещение, куда ты приходишь работать. Ты здесь кроме труда можешь отдохнуть, сходить в душ, заняться спортом. И очень велик наш плюс в том, что в Beeworking работает много людей из разных сфер и у нас строится эффективное community. Например, у нас есть студия дизайна, которая делала приложение и сайт для других наших резидентов.То есть люди друг друга находили и сработались. У нас, условно говоря, можно жить: душ есть, спать есть где, и кафе есть, где можно поесть", – резюмирует Анастасия Чумак.

Нелишним будет напомнить, что коворкинг в широком смысле — модель организации работы людей, чаще всего фрилансеров, с разным типом занятости в едином рабочем пространстве; по-простому – коллективный офис. Коворкинги характеризует гибкая организация рабочего пространства и стремление к формированию сообщества резидентов и внутренней культуры.

Beeworking попал в подборку топ-коворкингов Киева, которые функционируют даже во время блэкаутов.