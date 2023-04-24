"Гарна новина для всіх киян": у столиці починається будівництво парку "Срібний Кіл"

У Києві розпочинають будівництво парку "Срібний Кіл"

На лівому березі Києва, між станціями метро "Осокорки" та "Позняки" вже в кінці квітня почнеться будівництво першої черги парку "Срібний Кіл".

Про це у понеділок, 24 квітня, повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук голова фракції "Голос" у Київраді Григорій Маленко, додавши, що "це гарна новина для всіх киян і особливо для мешканців Дарницького району".

Він також описав концепцію майбутнього парку, згідно з якою він буде займати площу 7,54 га та оточувати озеро Срібний Кіл. "Понад 50 тисяч киян мешкають на відстані до 10 хв від парку. Ці умови визначили базовий елемент парку — замкнену прогулянкову доріжку (близько 2 кілометрів) навколо озера із можливістю потрапити на неї з усіх сторін парку. Всі внутрішні елементи парку інтегровані в цей прогулянковий маршрут навколо озера", — пише Маленко.

Загалом, пише депутат міськради, перед проєктантами стояли наступні вимоги:

Мультифункціональність. Дитячі, спортивні, оглядові майданчики та зони відпочинку мають задовольнити потреби якомога ширшої аудиторії.

Інклюзивність. Рівний доступ як до самого парку, так і до його внутрішніх елементів для всіх груп населення.

Реабілітаційна складова. Адаптованість для потреб фізичної та психологічної реабілітації наших воїнів, які вже повернулись і ще повернуться. Після перемоги вони потребуватимуть фізичного та психологічного відновлення. В парку будуть передбачені відповідні локації та елементи.

Що ж відносно першої черги, будівництво якої розпочнуть незабаром і за планом мають закінчити влітку 2024 року, то вона передбачає:

Планування території відповідно до проєкту.

Облаштування двох вхідних груп парку (з боку вул. Срібнокільська (основна) та з боку церкви).

Будівництво "верхньої" (транзитної) доріжки, якою можна бути прогулятися від однієї станції метро до іншої.

Мощення фігурними елементами типу ФЕМ та озеленення (газон, кущі тощо), встановлення лав і урн в зоні забудови першого етапу.

Облаштування підпірних стін, сходів та пандусів. Влаштування водовідведення вхідної групи.

Прокладання комунікацій (закладні для водопостачання та електрозабезпечення освітлення парку, закладні для системи відеоспостереження).

Загалом же планується побудувати цей парк у шість черг.

Також Маленко звертається до соціально-відповідального бізнесу, окремих людей та організацій, яким би було цікаво долучитись до створення майбутнього парку: "Якщо ви маєте бажання та можливість взяти на себе часткове наповнення парку в рамках нашої концепції (створення реабілітаційної зони, дитячого чи спортивного майданчика, чи чогось ще) — напишіть мені в особисті. Спільними зусиллями ми завершимо будівництво парку швидше".

Як повідомлялося, незадовго до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в столиці завершили реконструкцію Експоцентру ВДНГ, в рамках якої, зокрема, облаштували сучасний Урбан-парк, який став однією з найпопулярніших локацій. Однак у середині березня 2023 року невідомі вкрали там обладнання як мінімум на сотню тисяч гривень.