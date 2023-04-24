"Гарна новина для всіх киян": у столиці починається будівництво парку "Срібний Кіл"
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У Києві розпочинають будівництво парку "Срібний Кіл"
На лівому березі Києва, між станціями метро "Осокорки" та "Позняки" вже в кінці квітня почнеться будівництво першої черги парку "Срібний Кіл".
Про це у понеділок, 24 квітня, повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук голова фракції "Голос" у Київраді Григорій Маленко, додавши, що "це гарна новина для всіх киян і особливо для мешканців Дарницького району".
Він також описав концепцію майбутнього парку, згідно з якою він буде займати площу 7,54 га та оточувати озеро Срібний Кіл. "Понад 50 тисяч киян мешкають на відстані до 10 хв від парку. Ці умови визначили базовий елемент парку — замкнену прогулянкову доріжку (близько 2 кілометрів) навколо озера із можливістю потрапити на неї з усіх сторін парку. Всі внутрішні елементи парку інтегровані в цей прогулянковий маршрут навколо озера", — пише Маленко.
Загалом, пише депутат міськради, перед проєктантами стояли наступні вимоги:
- Мультифункціональність. Дитячі, спортивні, оглядові майданчики та зони відпочинку мають задовольнити потреби якомога ширшої аудиторії.
- Інклюзивність. Рівний доступ як до самого парку, так і до його внутрішніх елементів для всіх груп населення.
- Реабілітаційна складова. Адаптованість для потреб фізичної та психологічної реабілітації наших воїнів, які вже повернулись і ще повернуться. Після перемоги вони потребуватимуть фізичного та психологічного відновлення. В парку будуть передбачені відповідні локації та елементи.
Що ж відносно першої черги, будівництво якої розпочнуть незабаром і за планом мають закінчити влітку 2024 року, то вона передбачає:
- Планування території відповідно до проєкту.
- Облаштування двох вхідних груп парку (з боку вул. Срібнокільська (основна) та з боку церкви).
- Будівництво "верхньої" (транзитної) доріжки, якою можна бути прогулятися від однієї станції метро до іншої.
- Мощення фігурними елементами типу ФЕМ та озеленення (газон, кущі тощо), встановлення лав і урн в зоні забудови першого етапу.
- Облаштування підпірних стін, сходів та пандусів. Влаштування водовідведення вхідної групи.
- Прокладання комунікацій (закладні для водопостачання та електрозабезпечення освітлення парку, закладні для системи відеоспостереження).
Загалом же планується побудувати цей парк у шість черг.
Також Маленко звертається до соціально-відповідального бізнесу, окремих людей та організацій, яким би було цікаво долучитись до створення майбутнього парку: "Якщо ви маєте бажання та можливість взяти на себе часткове наповнення парку в рамках нашої концепції (створення реабілітаційної зони, дитячого чи спортивного майданчика, чи чогось ще) — напишіть мені в особисті. Спільними зусиллями ми завершимо будівництво парку швидше".
Як повідомлялося, незадовго до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в столиці завершили реконструкцію Експоцентру ВДНГ, в рамках якої, зокрема, облаштували сучасний Урбан-парк, який став однією з найпопулярніших локацій. Однак у середині березня 2023 року невідомі вкрали там обладнання як мінімум на сотню тисяч гривень.