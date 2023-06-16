У Києві чути потужні вибухи: що відомо

Росіяни атакують столицю балістикою

Під час масштабної повітряної тривоги 16 червня, у Києві пролунав потужний вибух. Росіяни атакують місто балістичними ракетами.

Про це повідомляють у соцмережах мешканці столиці, за даними мера Києва Віталія Кличка, вибух стався у Подільському районі.

"Вибух у столиці. У Подільському районі. До Києва ще летять ракети", — написав він.

Як повідомили Повітряні Сили ЗС України, росіяни завдають удару по Києву та області балістичними ракетами.

Нагадаємо, трохи раніше про звуки вибухів також повідомили мешканці Дніпровського району столиці. Їх було чути й в області. КМВА повідомила про роботу ППО.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебуваєте у укриттях до відбою повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росія завдає масованого ракетного удару по Києву в той момент, коли до столиці з візитом прибула африканська делегація на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Вона приїхала до України із миротворчою місією. Наразі високопоставлені гості зможуть відчути на собі, з ким вони пропонують "помиритися" Україні. Навіщо росія б'є по Києву у момент, коли там перебувають лояльні до неї представники Африки — незрозуміло.