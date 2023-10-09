До морозів недалеко: якої погоди чекати в Києві на початку тижня

Вночі позначки термометрів зафіксуються на рівні 3 градусів тепла

Жовтень приніс у місто різке похолодання. За словами синоптиків, така погода триматиметься до середи, але дощу не прогнозується. Максимальна денна температура очікується +13 градусів.

Як повідомляє сайт Meteofor, у Києві дутимуть свіжі вітри, які сягатимуть 8-9 м/с. Слід обережно проходити біля сухих дерев та ліній електропередач.

У столиці на початку цього тижня, 9 жовтня, прогнозується переважно хмарна, але бездощова погода. Удень температура повітря прогріється до +10 °C. Вночі зменшиться до 5 теплих градусів. Протягом дня дутиме сильний вітер, до 11-12 м/с.

У вівторок, 10 жовтня, буде майже така сама погода, як і у понеділок — мінлива хмарність. Дощу не передбачається. Удень термометри сягатимуть до +11 °C. Вночі опустяться до 3 теплих градусів. У денний час дутиме свіжий вітер, до 8 м/с.

А от у середині тижня, 11 жовтня, очікується ясне небо. Лише ввечері на небі будуть "плавати" хмари, але опадів вони не принесуть. Температура повітря вдень прогріється до +13 °C, а вночі охолоне до 3 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний та вечірній час, свіжі 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких областях України температура опуститься до нуля найближчими днями.